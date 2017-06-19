Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,9901 руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9901 руб.

Минимальный курс евро составил 64,565 руб., максимальный - 65,31 руб. Было заключено 3203 сделки. Объем торгов составил 13559,46 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,2025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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