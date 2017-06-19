Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июня

19 июня. FINMARKET.RU -РФ с 20 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2331,31 (-1,45) руб./грамм; на серебро - 31,06 (-0,05) руб./грамм; на платину - 1719,93 (+8,32) руб./грамм; на палладий - 1626,75 (+9,82) руб./грамм.

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Спрос на два транша евробондов России на данный момент уже превысил $3 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Россия в понедельник открыла книгу заявок на еврооблигации со сроками обращения 10 и 30 лет. Планируется, что общий объем сделки составит $3... Россия в понедельник открыла книгу заявок на еврооблигации со сроками обращения 10 и 30 лет. Планируется, что общий объем сделки составит $3...

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В понедельник на правительственной комиссии по законопроектной деятельности был утвержден проект отзыва правительства на законопроект о регулировании мессенджеров. Официально документ будет одобрен в четверг, сообщают "Ведомости". Правительство концептуально... Правительство концептуально... читать дальше

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Поставки нового российского истребителя МиГ-35 зарубежным заказчикам могут начаться через год-два, надо, чтобы на нём было конкурентное вооружение, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Это займёт от года до двух", - сообщил А.Михеев журналистам,... "Это займёт от года до двух", - сообщил А.Михеев журналистам,... читать дальше

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Страны ЕС, вероятно, этим летом решат продлить срок действия экономических санкций против России, так как не видят прогресса в имплементации Минских договоренностей, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини. "Я должна констатировать, что... "Я должна констатировать, что... читать дальше

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Mercedes-Benz начал строительство своего первого производственного предприятия в Польше - завода по выпуску двигателей в городе Яворе. Инвестиции в проект составят 500 млн евро, в результате его реализации будет создано около 500 рабочих мест, говорится в сообщении... Инвестиции в проект составят 500 млн евро, в результате его реализации будет создано около 500 рабочих мест, говорится в сообщении... читать дальше

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Количество новорожденных в России за первые четыре месяца нынешнего года сократилось на 68,7 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня мы вновь сталкиваемся с падением рождаемости. Так, за январь-апрель... "Сегодня мы вновь сталкиваемся с падением рождаемости. Так, за январь-апрель... читать дальше

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9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-86 на 48 млрд 636,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Первые слушания по апелляции экс-акционеров "ЮКОСа" в рамках разбирательства с Россией запланированы на декабрь, говорится в проспекте к новому выпуску евробондов Минфина РФ. Дополнительные слушания могут пройти в марте и июне следующего года, говорится в... Дополнительные слушания могут пройти в марте и июне следующего года, говорится в... читать дальше

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Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) планирует в течение следующего года увеличить штат инженеров на 5 тыс., главным образом в Великобритании, чтобы активизировать разработку новых моделей автомобилей, в том числе электромобилей, пишет The... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 17,17 пункта (0,942%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1840,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1843,57 (+1,13%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Центральный банк Уганды снизил базовую процентную ставку до минимального уровня за все время ее существования с целью стимулирования экономики, рост которой, как ожидается, будет самым слабым за 4 года, сообщает Bloomberg. Комитет по денежно-кредитной политике снизил... Комитет по денежно-кредитной политике снизил... читать дальше

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По состоянию на 1 июня 2017 года яровые зерновые и зернобобовые культуры в сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 27,1 млн гектаров, что на 3,2% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, сообщает Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,54/58,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 57 коп., Cредний курс продажи...

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В мае 2017 года цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 0,5%, после снижения на 1,5% в апреле и на 0,3% - в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За период с начала года цены... За период с начала года цены... читать дальше

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Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) за январь-май 2017 года составила 0,703 млрд руб. против 2,872 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до...

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Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обновили Кредитную карту России по состоянию на 1-й квартал 2017 года. Данные показали, что рост просроченной задолженности опережает рост кредитного портфеля в целом. Максимальный показатель закредитованности домохозяйств... Максимальный показатель закредитованности домохозяйств... читать дальше

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