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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,4561 руб.
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Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
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К 2020 году количество НПФ сократится в два раза
В ближайшие два-три года на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ), вероятнее всего, будут активно проводиться сделки слияния и поглощения, а небольшие игроки будут покидать рынок. Это может привести к тому, что останется порядка 20-30...
 
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18 июня 2017 года 11:55

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,4561 руб.

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18 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 64,4561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,66 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что революционных открытий на прошедшей "прямой линии" не было, хотя в ходе прямого общения он узнал что-то новое. "Конечно, многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать....    читать дальше
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18 июня 2017 года 13:35
Генсовет "Единой России" выдвинул С.Яхнюка на довыборы в Госдуму по Кингисеппскому округу
Генсовет "Единой России" на заседании в воскресенье единогласно поддержал кандидатуру Сергея Яхнюка для выдвижения на довыборах в Госдуму по Кингисеппскому округу Ленинградской области. Голосование прошло в тайном режиме.

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18 июня 2017 года 13:30
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Россия и Китай поддерживают постоянный диалог по всем аспектам двусторонних стратегических отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье на встрече с главой МИД Китая Ван И. "Все аспекты наших многогранных стратегических отношений охвачены постоянным...    читать дальше
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18 июня 2017 года 12:01
Второй тур выборов в парламент состоится во Франции
Второй тур выборов в парламент состоится в воскресенье во Франции. Участки для голосования откроются в 8:00 по местному времени и будут работать до 18:00. Однако в некоторых крупных городах работа участков для голосования может продлиться до 20:00. Партия президента Франции...    читать дальше
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18 июня 2017 года 11:55
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,4561 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 64,4561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,66 коп.
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18 июня 2017 года 11:55
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,7408 руб.
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17 июня 2017 года 17:39
Программа реновации жилья будет продолжена вне зависимости от того, кто находится во власти города
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17 июня 2017 года 17:04
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Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН назначен на 10 июля, сообщил офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. "Спецпосланник по Сирии хочет объявить, что проведет седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Участники переговоров прибудут 9...    читать дальше
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17 июня 2017 года 17:02
Часть жилья программы реновации будет продана - Собянин
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17 июня 2017 года 16:56
"ВТБ Капитал" начал анализ "Детского мира"
"ВТБ Капитал" начал анализ "Детского мира", говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Колбиной и Николая Ковалева. Прогнозная стоимость акций "Детского мира", рассчитанная аналитики "ВТБ Капитала", составляет 130 рублей, рекомендация для этих бумаг была дана...    читать дальше
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17 июня 2017 года 16:23
Дворкович не видит проблемы в оттоке российских пилотов на работу за рубеж
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17 июня 2017 года 15:56
Все основные московские госпрограммы будут скорректированы с учетом реновации
Все основные столичные государственные программы должны быть скорректированы с учетом программы реновации жилья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 7-го Московского гражданского форума. "Я прошу своих коллег: все государственные программы Москвы должны быть скорректированы...    читать дальше
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17 июня 2017 года 15:12
Планы по открытию рынка Турции до конца 2017 года для российских производителей мяса и молока сохраняются - Дворкович
Планы по открытию рынка Турции до конца 2017 года для российских производителей мяса и молока сохраняются, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Да, мы хотим этого, и наши партнеры обещали, что ускорят процесс",- сказал А. Дворкович. Переговоры с Турцией по вопросам...    читать дальше
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17 июня 2017 года 15:09
За включение в программу реновации проголосовали 90% домов
Реновации не будут подлежать 460 домов, чьи жильцы голосовали против их включения в программу, однако в их могут заменить 482 дома, не вошедших в предварительный список, сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков на Московском гражданском форуме. "В...    читать дальше
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17 июня 2017 года 14:55
Говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно - В.Путин
Говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно, но они осложнят отношениях двух стран в случае принятия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Надо посмотреть, как все это будет происходить, поэтому сейчас публично говорить о наших...    читать дальше
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17 июня 2017 года 14:53
Власти Москвы готовят поправки в законодательство, уравнивающие апартаменты и жилье в статусе
Потенциал уже выданных девелоперам разрешений на строительство, а также городской программы реновации позволит в ближайшие 15 лет ежегодно вводить в эксплуатацию по 4 -4,5 млн кв. метров жилья и апартаментов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики...    читать дальше
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