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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,4561 руб.
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18 июня 2017 года 11:55
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,4561 руб.
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18 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 64,4561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,66 коп.
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18 июня 2017 года 13:38
Президент РФ Владимир Путин заявил, что революционных открытий на прошедшей "прямой линии" не было, хотя в ходе прямого общения он узнал что-то новое. "Конечно, многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать.... читать дальше
.18 июня 2017 года 13:35
Генсовет "Единой России" на заседании в воскресенье единогласно поддержал кандидатуру Сергея Яхнюка для выдвижения на довыборах в Госдуму по Кингисеппскому округу Ленинградской области. Голосование прошло в тайном режиме. Мандат депутата Госдумы по этому одномандатному...
.18 июня 2017 года 13:30
Россия и Китай поддерживают постоянный диалог по всем аспектам двусторонних стратегических отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье на встрече с главой МИД Китая Ван И. "Все аспекты наших многогранных стратегических отношений охвачены постоянным... читать дальше
.18 июня 2017 года 12:01
Второй тур выборов в парламент состоится в воскресенье во Франции. Участки для голосования откроются в 8:00 по местному времени и будут работать до 18:00. Однако в некоторых крупных городах работа участков для голосования может продлиться до 20:00. Партия президента Франции... читать дальше
.18 июня 2017 года 11:55
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 64,4561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,66 коп.
.18 июня 2017 года 11:55
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 57,7408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,71 коп.
.17 июня 2017 года 17:39
Программа реновации жилья будет продолжена вне зависимости от того, кто находится во власти города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос, собирается ли он баллотироваться в мэры в 2018 году. "Доживем до 2018 года (...) Лужкова не стало (на посту мэра), а программа... читать дальше
.17 июня 2017 года 17:04
Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН назначен на 10 июля, сообщил офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. "Спецпосланник по Сирии хочет объявить, что проведет седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Участники переговоров прибудут 9... читать дальше
.17 июня 2017 года 17:02
Программа реновации жилищного фонда будет реализовываться за счет двух источников финансирования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Первый - это бюджетные источники. Второй источник - привлечение инвестиций за счет продажи части жилья построенного", - сказал С.Собянин в прямом... читать дальше
.17 июня 2017 года 16:56
"ВТБ Капитал" начал анализ "Детского мира", говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Колбиной и Николая Ковалева. Прогнозная стоимость акций "Детского мира", рассчитанная аналитики "ВТБ Капитала", составляет 130 рублей, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.17 июня 2017 года 16:23
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве, в том числе, авиационную отрасль, заявил, что не видит проблемы в оттоке российских пилотов на работу за рубеж. "Мы отслеживаем эту ситуацию все время. Ничего страшного, что какие-то иностранные пилоты тоже работают.... читать дальше
.17 июня 2017 года 15:56
Все основные столичные государственные программы должны быть скорректированы с учетом программы реновации жилья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 7-го Московского гражданского форума. "Я прошу своих коллег: все государственные программы Москвы должны быть скорректированы... читать дальше
.17 июня 2017 года 15:12
Планы по открытию рынка Турции до конца 2017 года для российских производителей мяса и молока сохраняются - Дворкович
Планы по открытию рынка Турции до конца 2017 года для российских производителей мяса и молока сохраняются, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Да, мы хотим этого, и наши партнеры обещали, что ускорят процесс",- сказал А. Дворкович. Переговоры с Турцией по вопросам... читать дальше
.17 июня 2017 года 15:09
Реновации не будут подлежать 460 домов, чьи жильцы голосовали против их включения в программу, однако в их могут заменить 482 дома, не вошедших в предварительный список, сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков на Московском гражданском форуме. "В... читать дальше
.17 июня 2017 года 14:55
Говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно - В.Путин
Говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно, но они осложнят отношениях двух стран в случае принятия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Надо посмотреть, как все это будет происходить, поэтому сейчас публично говорить о наших... читать дальше
.17 июня 2017 года 14:53
Потенциал уже выданных девелоперам разрешений на строительство, а также городской программы реновации позволит в ближайшие 15 лет ежегодно вводить в эксплуатацию по 4 -4,5 млн кв. метров жилья и апартаментов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики... читать дальше
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