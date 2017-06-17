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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,7408 руб.
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Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Россия симпатизирует Трампу из-за его желания восстановить отношения - Путин
Россия симпатизировала кандидату в президенты США Дональду Трампу потому, что он заявлял о желании восстановить отношения между двумя странами, завил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем,...
 
ФНС пока не отслеживает все поступления на карточки граждан
Сервис переводов денег с карты на карту (по их номерам) появился в России всего пять лет назад. А сейчас квартальные обороты таких операций граждан в отдельных банках достигают десятков миллиардов рублей. Все больше людей пользуется карточными...
 
К 2020 году количество НПФ сократится в два раза
В ближайшие два-три года на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ), вероятнее всего, будут активно проводиться сделки слияния и поглощения, а небольшие игроки будут покидать рынок. Это может привести к тому, что останется порядка 20-30...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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17 июня 2017 года 09:21

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,7408 руб.

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17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 57,7408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,71 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
17 июня 2017 года 09:42
Группа ЕСН Березкина купила 65% акций холдинга "РБК" у "Онэксима" Прохорова
Группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке 65% акций холдинга "РБК" у "Онэксима" Михаила Прохорова.

Также ЕСН выкупила долговые обязательства РБК, говорится в сообщении группы.

Стороны сделки, консультантом в которой выступил "ВТБ Капитал",...    читать дальше
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17 июня 2017 года 09:21
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,7408 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 57,7408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,71 коп.
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17 июня 2017 года 09:21
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,4561 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 64,4561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,66 коп.
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16 июня 2017 года 19:56
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 16 июня растет
Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 5,09 пункта (0,28%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1822,91 пункта.

Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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16 июня 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 июня выросла на 1,59% и составила 22299,435 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 22299,435 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 349,177 млрд руб., или на...
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16 июня 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,4198 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,4198 руб.

Минимальный курс евро составил 64,1425 руб.,...    читать дальше
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16 июня 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,6698 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6698 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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16 июня 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4654 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4654 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,48...    читать дальше
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16 июня 2017 года 19:09
ЦБ РФ раскрыл основные положения обновленного доклада о ДКП
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2017 года может ускориться до 0,9-1,3% в годовом сравнении с 0,5% в 1-м квартале, говорится в обновленной версии доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.

"По оценкам Банка России, во 2-м квартале 2017 г. ВВП продолжит восстановление с годовым...    читать дальше
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16 июня 2017 года 18:59
Индекс ММВБ вырос на 0,3%, индекс РТС - на 0,2%
Рынок акций РФ в пятницу завершил торги в небольшом плюсе вместе с нефтью.

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов (выросла Япония, просел Китай). Китайский рынок остается под давлением, несмотря на существенные вливания Народного банка КНР (НБК) в...    читать дальше
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16 июня 2017 года 18:53
ЦБ будет проверять крупные страховые компании, НПФ и компании биржевой инфраструктуры раз в три года
Банк России будет проводить проверки крупных страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также других профучастников не реже одного раза в три года, следует из информации регулятора.

ЦБ опубликовал проект указания, вносящего изменения в инструкцию о...    читать дальше
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16 июня 2017 года 18:46
Фиксированных цен на российский газ для Белоруссии не будет - Медведев
Фиксированных цен на российский газ для Белоруссии не будет, но принципы ценообразования в рамках создания единого рынка газа в Евразийском экономическом союзе должны быть как можно быстрее согласованы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Фиксированных цен...    читать дальше
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16 июня 2017 года 18:34
Выработка электроэнергии в РФ в январе-мае выросла на 1,2% - Росстат
Производство электроэнергии в России за первые пять месяцев текущего года составило 469 млрд кВт.ч, что на 1,2% превышает показатель января-мая 2016 года, следует из данных Росстата.

На АЭС, в частности, было выработало 87,3 млрд кВт.ч (+6,5%), на ГЭС - 74,1 млрд кВт.ч...    читать дальше
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16 июня 2017 года 18:20
Пересечение российско-белорусской границы останется свободным - Медведев
Перевод рейсов из Белоруссии в Россию в международные терминалы не является шагом к ограничению передвижения граждан Союзного государства, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Да, эта тема обсуждалась, она актуальна, но, конечно, это не шаг к восстановлению границы....    читать дальше
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16 июня 2017 года 18:09
Госдума приняла во II чтении поправки в бюджета-2017
Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Поправки касаются только 2017 года. Основные параметры бюджета при подготовке законопроекта ко второму чтению не изменились. Доходы...    читать дальше
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16 июня 2017 года 18:01
Fitch понизило рейтинги "Ак Барс" и отозвало их
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка "Ак Барс" с "BB-" до "B" с "негативным" прогнозом, завершив тем самым пересмотр рейтингов, начатый в декабре прошлого года, говорится в сообщении...    читать дальше
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