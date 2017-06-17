ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,7408 руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 57,7408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,71 коп.

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Группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке 65% акций холдинга "РБК" у "Онэксима" Михаила Прохорова. Также ЕСН выкупила долговые обязательства РБК, говорится в сообщении группы. Также ЕСН выкупила долговые обязательства РБК, говорится в сообщении группы. Стороны сделки, консультантом в которой выступил "ВТБ Капитал",... Стороны сделки, консультантом в которой выступил "ВТБ Капитал",... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 57,7408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,71 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 64,4561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,66 коп.

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Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 5,09 пункта (0,28%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1822,91 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 22299,435 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 349,177 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,4198 руб. Минимальный курс евро составил 64,1425 руб.,... Минимальный курс евро составил 64,1425 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6698 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4654 руб. Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,48... Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,48... читать дальше

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Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2017 года может ускориться до 0,9-1,3% в годовом сравнении с 0,5% в 1-м квартале, говорится в обновленной версии доклада ЦБ о денежно-кредитной политике. "По оценкам Банка России, во 2-м квартале 2017 г. ВВП продолжит восстановление с годовым... "По оценкам Банка России, во 2-м квартале 2017 г. ВВП продолжит восстановление с годовым... читать дальше

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Рынок акций РФ в пятницу завершил торги в небольшом плюсе вместе с нефтью. В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов (выросла Япония, просел Китай). Китайский рынок остается под давлением, несмотря на существенные вливания Народного банка КНР (НБК) в... В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов (выросла Япония, просел Китай). Китайский рынок остается под давлением, несмотря на существенные вливания Народного банка КНР (НБК) в... читать дальше

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Банк России будет проводить проверки крупных страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также других профучастников не реже одного раза в три года, следует из информации регулятора. ЦБ опубликовал проект указания, вносящего изменения в инструкцию о... ЦБ опубликовал проект указания, вносящего изменения в инструкцию о... читать дальше

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Фиксированных цен на российский газ для Белоруссии не будет, но принципы ценообразования в рамках создания единого рынка газа в Евразийском экономическом союзе должны быть как можно быстрее согласованы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Фиксированных цен... "Фиксированных цен... читать дальше

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Производство электроэнергии в России за первые пять месяцев текущего года составило 469 млрд кВт.ч, что на 1,2% превышает показатель января-мая 2016 года, следует из данных Росстата. На АЭС, в частности, было выработало 87,3 млрд кВт.ч (+6,5%), на ГЭС - 74,1 млрд кВт.ч... На АЭС, в частности, было выработало 87,3 млрд кВт.ч (+6,5%), на ГЭС - 74,1 млрд кВт.ч... читать дальше

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Перевод рейсов из Белоруссии в Россию в международные терминалы не является шагом к ограничению передвижения граждан Союзного государства, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. "Да, эта тема обсуждалась, она актуальна, но, конечно, это не шаг к восстановлению границы.... "Да, эта тема обсуждалась, она актуальна, но, конечно, это не шаг к восстановлению границы.... читать дальше

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Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Поправки касаются только 2017 года. Основные параметры бюджета при подготовке законопроекта ко второму чтению не изменились. Доходы... Поправки касаются только 2017 года. Основные параметры бюджета при подготовке законопроекта ко второму чтению не изменились. Доходы... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка "Ак Барс" с "BB-" до "B" с "негативным" прогнозом, завершив тем самым пересмотр рейтингов, начатый в декабре прошлого года, говорится в сообщении... читать дальше

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