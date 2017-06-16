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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,4198 руб.
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16 июня 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,4198 руб.
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16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,4198 руб. Минимальный курс евро составил 64,1425 руб., максимальный - 64,72 руб. К этому времени было заключено 3599 сделок. Объем торгов составил 15327,99 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,63 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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