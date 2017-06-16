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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4654 руб.
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16 июня 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4654 руб.
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16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4654 руб. Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,48 руб. Было заключено 66 сделок. Объем торгов составил 319,66 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,48 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.16 июня 2017 года 19:15
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.16 июня 2017 года 19:15
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Перевод рейсов из Белоруссии в Россию в международные терминалы не является шагом к ограничению передвижения граждан Союзного государства, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. "Да, эта тема обсуждалась, она актуальна, но, конечно, это не шаг к восстановлению границы.... читать дальше
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