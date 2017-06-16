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16 июня 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3678 руб.
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16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3678 руб. Минимальный курс евро составил 64,0975 руб., максимальный - 64,535 руб. Было заключено 3293 сделки. Объем торгов составил 12957,89 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,225 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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