ЦБ РФ установил курс евро с 17 июня в размере 64,4561 руб.

16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 июня, составляет 64,4561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,66 коп.

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Банк России будет проводить проверки крупных страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также других профучастников не реже одного раза в три года, следует из информации регулятора. ЦБ опубликовал проект указания, вносящего изменения в инструкцию о... ЦБ опубликовал проект указания, вносящего изменения в инструкцию о... читать дальше

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Фиксированных цен на российский газ для Белоруссии не будет, но принципы ценообразования в рамках создания единого рынка газа в Евразийском экономическом союзе должны быть как можно быстрее согласованы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Фиксированных цен... "Фиксированных цен... читать дальше

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Производство электроэнергии в России за первые пять месяцев текущего года составило 469 млрд кВт.ч, что на 1,2% превышает показатель января-мая 2016 года, следует из данных Росстата. На АЭС, в частности, было выработало 87,3 млрд кВт.ч (+6,5%), на ГЭС - 74,1 млрд кВт.ч... На АЭС, в частности, было выработало 87,3 млрд кВт.ч (+6,5%), на ГЭС - 74,1 млрд кВт.ч... читать дальше

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Перевод рейсов из Белоруссии в Россию в международные терминалы не является шагом к ограничению передвижения граждан Союзного государства, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. "Да, эта тема обсуждалась, она актуальна, но, конечно, это не шаг к восстановлению границы.... "Да, эта тема обсуждалась, она актуальна, но, конечно, это не шаг к восстановлению границы.... читать дальше

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Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Поправки касаются только 2017 года. Основные параметры бюджета при подготовке законопроекта ко второму чтению не изменились. Доходы... Поправки касаются только 2017 года. Основные параметры бюджета при подготовке законопроекта ко второму чтению не изменились. Доходы... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка "Ак Барс" с "BB-" до "B" с "негативным" прогнозом, завершив тем самым пересмотр рейтингов, начатый в декабре прошлого года, говорится в сообщении... читать дальше

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Для дальнейшего наращивания двустороннего экономического сотрудничества России и Белоруссии в рамках Союзного государства странам нужно укреплять промышленную кооперацию, стимулировать наращивание инвестиций и снимать остающиеся ограничения, заявил премьер РФ Дмитрий... читать дальше

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В январе-мае производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 6,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 902 тыс. тонн. Выпуск мяса птицы поднялся на 4,1% - до 1,9 млн тонн. Выпуск мяса птицы поднялся на 4,1% - до 1,9 млн тонн. За 5 месяцев было произведено 1,2 млн. тонн колбасных... За 5 месяцев было произведено 1,2 млн. тонн колбасных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6397 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,39 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 57,39 руб.,... читать дальше

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Крайинвестбанк подал в Арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление о взыскании с АО "Муниципальная инвестиционная компания" (МИК, Краснодар) задолженности в размере 479,89 млн рублей. Как говорится в материалах суда, иск был подан 15 мая, но пока не принят к... Как говорится в материалах суда, иск был подан 15 мая, но пока не принят к... читать дальше

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Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. достиг соглашения о приобретении сети супермаркетов Whole Foods Market Inc. за $13,7 млрд, сообщается в пресс-релизе Amazon,. Компания заплатит $42 за бумагу Whole Foods. Сделка станет крупнейшей в истории Amazon, денежные... Компания заплатит $42 за бумагу Whole Foods. Сделка станет крупнейшей в истории Amazon, денежные... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 19.06 по 25.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне 2017 года снизился до 94,5 пункта с майского уровня в 97,1 пункта, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение показателя стало минимальным с ноября прошлого... Значение показателя стало минимальным с ноября прошлого... читать дальше

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В январе-мае 2017 года добыча нефти, включая газовый конденсат, выросла на 1,8% по сравнению с январем*маем 2016 годом и составила 228 млн тонн, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Добыча газа увеличилась на 11% - до 255 млрд... Добыча газа увеличилась на 11% - до 255 млрд...

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ЦБ рассматривает как низковероятную возможность возобновления покупки валюты в резервы в 2017 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "На этот год мы рассматриваем начало таких покупок (валюты для пополнения золотовалютных... "На этот год мы рассматриваем начало таких покупок (валюты для пополнения золотовалютных... читать дальше

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16 июня. FINMARKET.RU Чистый отток капитала из РФ в 2017 году составит $19 млрд, $11 млрд в 2018 году и $14 млрд в 2019 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Наши данные по оттоку капитала следующие... "Наши данные по оттоку капитала следующие... читать дальше

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