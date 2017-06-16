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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 120 млрд руб.
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16 июня 2017 года 10:41

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 120 млрд руб.

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16 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 120 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 120,2 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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Для дальнейшего наращивания двустороннего экономического сотрудничества России и Белоруссии в рамках Союзного государства странам нужно укреплять промышленную кооперацию, стимулировать наращивание инвестиций и снимать остающиеся ограничения, заявил премьер РФ Дмитрий...    читать дальше
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16 июня 2017 года 17:41
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16 июня 2017 года 17:22
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16 июня 2017 года 17:15
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Период

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16 июня 2017 года 17:08
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ЦБ считает низковероятным возобновление покупки валюты в резервы в 2017г.
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"На этот год мы рассматриваем начало таких покупок (валюты для пополнения золотовалютных...    читать дальше
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Чистый отток капитала из РФ составит в 2017 году около $19 млрд - ЦБ (исправленный вариант)
16 июня. FINMARKET.RU Чистый отток капитала из РФ в 2017 году составит $19 млрд, $11 млрд в 2018 году и $14 млрд в 2019 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Наши данные по оттоку капитала следующие...    читать дальше
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