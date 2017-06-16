16 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Апрель 2017
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Апрель 2017
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Май 2017
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Май 2017
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2017
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16 июня 2017 года 08:41
Рынок акций США завершил торги в четверг в минусе на фоне возобновившихся распродаж акций высокотехнологичных компаний, однако темпы падения замедлились к концу сессии.
Инвесторы реагировали на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и сигналы о... читать дальше
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16 июня 2017 года 08:34
De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, закроет свой офис в Дубае из-за снижения спроса со стороны местных компаний, сообщает Rapaport со ссылкой на письмо, которое De Beers отправила своим клиентам.
Работа дубайского офиса, который был открыт в 2011... читать дальше
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16 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76173,38 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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16 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1303,10 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 июня 2017 года 08:25
Совет директоров ЦБ РФ сегодня рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос о ключевой ставке.
Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", разошлись во мнении относительно шага смягчения денежно-кредитной политики, ожидают снижения ключевой ставки на... читать дальше
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16 июня 2017 года 08:21
Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%, говорится в материалах по итогам заседания 15-16... читать дальше
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16 июня 2017 года 08:14
Фондовые индексы большинства стран Западной Европы продемонстрировали понижательный тренд. Наибольшее снижение зафиксировали акции нефтяных и горнодобывающих компаний.
ЦБ Великобритании в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,25% годовых и объем программы... читать дальше
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16 июня 2017 года 08:07
Черное золото вчера подешевело на данных Минэнерго США, указавших на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.
По итогам торгов 15 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,08... читать дальше
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16 июня 2017 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 64,2795 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,14 коп.
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16 июня 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 57,4437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,34 коп.
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16 июня 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше
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15 июня 2017 года 20:24
"ЕвроХим" планирует направить средства от размещения евробондов на рефинансирование предэкспортного кредита, не видит сложностей с погашением евробондов-2017, сообщил финансовый директор компании Андрей Ильин в ходе телефонной конференции для инвесторов.
"Текущая сделка,... читать дальше
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15 июня 2017 года 19:55
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 20,5 пункта (1,115%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1817,82 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
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15 июня 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 21950,257 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 592,198 млрд руб., или на...
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15 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5475 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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15 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4603 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,4376 руб., максимальный - 8,498... читать дальше
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