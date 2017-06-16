ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,2795 руб.

16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 64,2795 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,14 коп.

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Рынок акций США завершил торги в четверг в минусе на фоне возобновившихся распродаж акций высокотехнологичных компаний, однако темпы падения замедлились к концу сессии. Инвесторы реагировали на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и сигналы о... Инвесторы реагировали на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и сигналы о... читать дальше

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De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, закроет свой офис в Дубае из-за снижения спроса со стороны местных компаний, сообщает Rapaport со ссылкой на письмо, которое De Beers отправила своим клиентам. Работа дубайского офиса, который был открыт в 2011... Работа дубайского офиса, который был открыт в 2011... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76173,38 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1303,10 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Совет директоров ЦБ РФ сегодня рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос о ключевой ставке. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", разошлись во мнении относительно шага смягчения денежно-кредитной политики, ожидают снижения ключевой ставки на... Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", разошлись во мнении относительно шага смягчения денежно-кредитной политики, ожидают снижения ключевой ставки на... читать дальше

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Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%, говорится в материалах по итогам заседания 15-16... читать дальше

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Фондовые индексы большинства стран Западной Европы продемонстрировали понижательный тренд. Наибольшее снижение зафиксировали акции нефтяных и горнодобывающих компаний. ЦБ Великобритании в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,25% годовых и объем программы... ЦБ Великобритании в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,25% годовых и объем программы... читать дальше

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Черное золото вчера подешевело на данных Минэнерго США, указавших на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. По итогам торгов 15 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,08... По итогам торгов 15 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,08... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 64,2795 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,14 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 57,4437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,34 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше

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"ЕвроХим" планирует направить средства от размещения евробондов на рефинансирование предэкспортного кредита, не видит сложностей с погашением евробондов-2017, сообщил финансовый директор компании Андрей Ильин в ходе телефонной конференции для инвесторов. "Текущая сделка,... "Текущая сделка,... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 20,5 пункта (1,115%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1817,82 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 21950,257 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 592,198 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5475 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4603 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4376 руб., максимальный - 8,498... Минимальный курс юаня составил 8,4376 руб., максимальный - 8,498... читать дальше

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