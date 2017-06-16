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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,2795 руб.
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16 июня 2017 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,2795 руб.

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16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 64,2795 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,14 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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