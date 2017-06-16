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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,4437 руб.
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16 июня 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,4437 руб.
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16 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 57,4437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,34 коп.
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