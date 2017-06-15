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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 120,2 млрд руб.
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15 июня 2017 года 10:19
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 120,2 млрд руб.
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15 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 120,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 205 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.15 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4603 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4376 руб., максимальный - 8,498... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1703 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2606 руб. Минимальный курс евро составил 64,045 руб.,... читать дальше
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Volkswagen планирует увеличить долю экспорта произведенной в России продукции с 10% в 2016 году до более 20% в 2017 году, сообщил гендиректор российского подразделения концерна "Фольксваген Груп Рус" Маркус Озегович на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве с группой... читать дальше
.15 июня 2017 года 18:59
Рынок акций РФ снизился на новостях об ужесточении США антироссийских санкций. Индекс РТС упал ниже психологически важной отметки 1000 пунктов, обновив минимум с ноября прошлого года. Сенат США накануне одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских... читать дальше
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.15 июня 2017 года 18:44
"Московская биржа" будет принимать рейтинги международных рейтинговых агентств, наряду с российскими, для включения облигаций эмитентов в первый котировальный список, говорится в сообщении организатора торгов. Биржа подготовила новую редакцию правил листинга, которая... читать дальше
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.15 июня 2017 года 18:31
Доходы федерального бюджета мае 2017 года сложились на уровне 1 трлн 065,99 млрд руб., свидетельствуют предварительные данные Минфина Расходы составили 1 трлн 196,9 млрд руб. Дефицит бюджета сложился в сумме 130,9 млрд руб., или 1,9% ВВП. Первичный...
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"Московская биржа" готовит правила листинга, устанавливающие требования к рейтингам эмитентов облигаций
"Московская биржа" будет принимать рейтинги международных рейтинговых агентств, наряду с российскими, для включения облигаций эмитентов в первый котировальный список, говорится в сообщении биржи. Биржа подготовила новую редакцию правил листинга, которая устанавливает... читать дальше
.15 июня 2017 года 18:14
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина полагает, что введение в России системы возврата налога на добавленную стоимость иностранным гражданам (tax free) вряд ли будет напрямую способствовать увеличению зарубежного турпотока, но приведет к росту трат... читать дальше
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.15 июня 2017 года 17:54
Доходы федерального бюджета в январе-мае 2017 года сложились на уровне 5 трлн 829,7 млрд рублей, или 43,2% к объему доходов, утвержденному законом о бюджете на год, свидетельствуют предварительные данные Минфина Расходы составили 6 трлн 393,4 млрд рублей или 39,4 % к... читать дальше
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