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"ЕвроХим" планирует направить средства от размещения евробондов на рефинансирование предэкспортного кредита, не видит сложностей с погашением евробондов-2017, сообщил финансовый директор компании Андрей Ильин в ходе телефонной конференции для инвесторов. "Текущая сделка,... "Текущая сделка,... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 20,5 пункта (1,115%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1817,82 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 21950,257 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 592,198 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5475 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4603 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4376 руб., максимальный - 8,498... Минимальный курс юаня составил 8,4376 руб., максимальный - 8,498... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1703 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2606 руб. Минимальный курс евро составил 64,045 руб.,... Минимальный курс евро составил 64,045 руб.,... читать дальше

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Volkswagen планирует увеличить долю экспорта произведенной в России продукции с 10% в 2016 году до более 20% в 2017 году, сообщил гендиректор российского подразделения концерна "Фольксваген Груп Рус" Маркус Озегович на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве с группой... читать дальше

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Рынок акций РФ снизился на новостях об ужесточении США антироссийских санкций. Индекс РТС упал ниже психологически важной отметки 1000 пунктов, обновив минимум с ноября прошлого года. Сенат США накануне одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских... Сенат США накануне одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских... читать дальше

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Банк России в течение ближайшего месяца или двух определит порядок расчета банками киберриска как отдельного вида риска, сообщил директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов журналистам в кулуарах форума "Управление рисками в России" . Речь... Речь... читать дальше

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"Московская биржа" будет принимать рейтинги международных рейтинговых агентств, наряду с российскими, для включения облигаций эмитентов в первый котировальный список, говорится в сообщении организатора торгов. Биржа подготовила новую редакцию правил листинга, которая... Биржа подготовила новую редакцию правил листинга, которая... читать дальше

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Как минимум 30% акционерного капитала горнодобывающих предприятий ЮАР должны будут принадлежать чернокожему населению, говорится программе министерства природных ресурсов страны, которая направлена на устранение расового неравенства в секторе. Указанное требование... Указанное требование... читать дальше

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Доходы федерального бюджета мае 2017 года сложились на уровне 1 трлн 065,99 млрд руб., свидетельствуют предварительные данные Минфина Расходы составили 1 трлн 196,9 млрд руб. Расходы составили 1 трлн 196,9 млрд руб. Дефицит бюджета сложился в сумме 130,9 млрд руб., или 1,9% ВВП. Дефицит бюджета сложился в сумме 130,9 млрд руб., или 1,9% ВВП. Первичный... Первичный...

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"Московская биржа" будет принимать рейтинги международных рейтинговых агентств, наряду с российскими, для включения облигаций эмитентов в первый котировальный список, говорится в сообщении биржи. Биржа подготовила новую редакцию правил листинга, которая устанавливает... Биржа подготовила новую редакцию правил листинга, которая устанавливает... читать дальше

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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина полагает, что введение в России системы возврата налога на добавленную стоимость иностранным гражданам (tax free) вряд ли будет напрямую способствовать увеличению зарубежного турпотока, но приведет к росту трат... читать дальше

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В январе-мае 2017 года комиссии, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре), рассмотрели 11,6 тыс. заявлений в отношении 24,4 тыс. объектов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество рассмотренных комиссиями... читать дальше

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Доходы федерального бюджета в январе-мае 2017 года сложились на уровне 5 трлн 829,7 млрд рублей, или 43,2% к объему доходов, утвержденному законом о бюджете на год, свидетельствуют предварительные данные Минфина Расходы составили 6 трлн 393,4 млрд рублей или 39,4 % к... Расходы составили 6 трлн 393,4 млрд рублей или 39,4 % к... читать дальше

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