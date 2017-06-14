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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 2 июня по 9 июня на 1661 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2096 тыс. баррелей
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14 июня 2017 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 2 июня по 9 июня на 1661 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2096 тыс. баррелей
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14 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1661 тыс. баррелей - до 511,546 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2096 тыс. баррелей и составили 242,444 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 328 тыс. баррелей, достигнув 151,416 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2450 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1150 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 550 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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