Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,013 руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,013 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,815 руб., максимальный - 57,1375 руб. Было заключено 13797 сделок. Объем торгов составил 78246,9 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,9 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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