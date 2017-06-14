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14 июня 2017 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,917 руб.

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14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1480 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,917 руб.

Минимальный курс евро составил 63,85 руб., максимальный - 64,0125 руб. Было заключено 2698 сделок. Объем торгов составил 12938,73 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,92 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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