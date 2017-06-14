ЦБ РФ установил курс евро с 15 июня в размере 63,9481 руб.

14 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 63,9481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,52 коп.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 22,95 пункта (1,233%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1838,32 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22542,456 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 145,639 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1083 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0167 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2768 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0615 руб. Минимальный курс евро составил 63,8675 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,8675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3944 руб. Минимальный курс юаня составил 8,383 руб., максимальный - 8,416... Минимальный курс юаня составил 8,383 руб., максимальный - 8,416... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду закрылся в минусе вместе с нефтью и на опасениях введения новых санкций США в отношении России. Американские конгрессмены намерены инициировать принятие новых санкций в отношении России. В Кремле заявили, что не хотели бы входить в очередное... Американские конгрессмены намерены инициировать принятие новых санкций в отношении России. В Кремле заявили, что не хотели бы входить в очередное... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's изменило на "стабильный" с "негативного" прогноз для корпоративного рейтинга Polyus Gold International Ltd. "Ba1", а также рейтинга вероятности дефолта "Ba1-PD". Рейтинги Polyus Gold подтверждены, говорится в пресс-релизе... Рейтинги Polyus Gold подтверждены, говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Задача по поддержке отечественной гранильной отрасли передана от Минфина в ведение Минпромторга, заявил на пресс-конференции в Смоленске Максим Шкадов, глава смоленского "Кристалла", крупнейшего российского производителя бриллиантов. Он выразил надежду на то, что это... Он выразил надежду на то, что это... читать дальше

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Ограничительные меры в отношении России для большей их продуктивности должны поддержать и союзники США, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос о возможности усиления санкций против России. "Санкции - очень полезный инструмент. Односторонние санкции не... "Санкции - очень полезный инструмент. Односторонние санкции не... читать дальше

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Заявки на участие в аукционе по Эргинскому месторождению в ХМАО готовят "Роснефть", "Газпром нефть", ННК и ООО "ПионерГео", сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской. "Пока заключены договора о задатке с четырьмя компаниями, то есть в принципе четыре заявителя... "Пока заключены договора о задатке с четырьмя компаниями, то есть в принципе четыре заявителя... читать дальше

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Ликвидность нефинансовых компаний региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) останется в целом сильной в 2018 году, при этом повышение цен на сырье, вероятно, предоставит дополнительную ликвидность энергетическому, горнодобывающему и металлургическому секторам, говорится в... читать дальше

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Россия должна ответить за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах, но в то же время администрация США нуждается в гибком подходе по вопросу санкций против Москвы, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду на слушаниях в Палате представителей. "Я... "Я... читать дальше

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Министерство труда и социальной защиты предлагает оставить пособие по безработице в 2018 году без изменений: минимум - 850 рублей, максимум - 4,9 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ появился в среду на официальном портале для размещения... Соответствующий проект постановления правительства РФ появился в среду на официальном портале для размещения... читать дальше

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Цены на нефть усилили падение в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, Brent опускалась ниже $47 за баррель впервые с 5 мая. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE... Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров и, в частности, обязывающий их ограничивать по требованию Роскомнадзора массовую рассылку, которая содержит информацию, нарушающую законодательство РФ. Авторами законопроекта... Авторами законопроекта... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" серии БО-001P-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-04-00182-A-001P. Выпуску присвоен номер 4B02-04-00182-A-001P. Сбор заявок на бумаги проходил 9 июня с 11:00 МСК до... Сбор заявок на бумаги проходил 9 июня с 11:00 МСК до... читать дальше

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