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Главное финуправление Кемеровской области объявило тендер на выбор компании по оказанию услуг организации облигационного займа, говорится в материалах на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,2 млн рублей. Тендер объявлен в форме... Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,2 млн рублей. Тендер объявлен в форме... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в среду. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 10:48 мск увеличился на 0,5% - до 390,63 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 10:48 мск увеличился на 0,5% - до 390,63 пункта. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 0,43%.... Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 0,43%.... читать дальше

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таллинвестбанк принял решение 4 июля выкупить облигации серии БО-02 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Банк обязуется приобрести до 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период... Банк обязуется приобрести до 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период... читать дальше

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Большая часть некачественных китайских товаров на российском рынке приходится на детские игрушки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. "С 2016 по 2017 год специалистами Роспотребнадзора выявлено более 1000 наименований китайской продукции, не соответствующей... "С 2016 по 2017 год специалистами Роспотребнадзора выявлено более 1000 наименований китайской продукции, не соответствующей... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3908 руб. Минимальный курс юаня составил 8,3844 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,3844 руб., максимальный -... читать дальше

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Европейская комиссия разработала правила, которые позволит ей блокировать деятельность компаний, находящихся за пределами ЕС и не подчиняющихся законодательству ЕС, по клирингу операций в евро. Разработанное Еврокомиссией предложение теперь должно пройти процедуру одобрения... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9761... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год (после 16 июня 2017 года) действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников, сообщила пресс-служба Белого дома. США продлили санкции, поскольку считают, что действия и политика некоторых членов правительства... США продлили санкции, поскольку считают, что действия и политика некоторых членов правительства... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "BB(EXP)" предстоящему выпуску долларовых евробондов "ЕвроХим", размещаемых через EuroChem Global Investments Designated Activity Company. Как говорится в пресс-релизе Fitch, облигации размещаются в... Как говорится в пресс-релизе Fitch, облигации размещаются в... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) вновь повысил прогнозы роста экономики Китая: теперь фонд ожидает подъема ВВП в 2017 году на 6,7% против апрельских 6,6% и январских 6,5%, говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в КНР. В... В... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 июня по данным на начало операционного дня выросло до 205 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Рост мировых затрат на рекламу замедлится в 2017 году до 4,7% из-за снижения популярности традиционных каналов ее распространения - телевидения и печатных изданий, прогнозирует агентство по закупке рекламных площадей Magna Global, принадлежащее Interpublic Group of... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 502 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9586... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил 56,9586 руб. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 4,90 коп. Однако к последней сделке во вторник доллар подешевел на... По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 4,90 коп. Однако к последней сделке во вторник доллар подешевел на... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 0,15 пункта (0,008%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1861,12 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,54 пункта (0,149%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,54 пункта (0,149%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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"Московская биржа" 9 июня включила структурные облигации BrokerCreditService Structured Products Plc (входит в состав группы компании ФГ БКС) 5-й серии с кредитным плечом на 595 млн рублей в третий уровень листинга, говорится в сообщении эмитента. С 18 мая бумаги... С 18 мая бумаги... читать дальше

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