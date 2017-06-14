14 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Май 2017
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Май 2017
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Апрель 2017
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Апрель 2017
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Май 2017
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Май 2017
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Апрель 2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 03 по 09 июня
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июнь 2017
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14 июня 2017 года 11:16
Главное финуправление Кемеровской области объявило тендер на выбор компании по оказанию услуг организации облигационного займа, говорится в материалах на портале госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,2 млн рублей. Тендер объявлен в форме... читать дальше
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14 июня 2017 года 11:15
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в среду.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 10:48 мск увеличился на 0,5% - до 390,63 пункта.
Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 0,43%.... читать дальше
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14 июня 2017 года 11:15
таллинвестбанк принял решение 4 июля выкупить облигации серии БО-02 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк обязуется приобрести до 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период... читать дальше
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14 июня 2017 года 11:07
Большая часть некачественных китайских товаров на российском рынке приходится на детские игрушки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"С 2016 по 2017 год специалистами Роспотребнадзора выявлено более 1000 наименований китайской продукции, не соответствующей... читать дальше
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14 июня 2017 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3908 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,3844 руб., максимальный -... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:53
Европейская комиссия разработала правила, которые позволит ей блокировать деятельность компаний, находящихся за пределами ЕС и не подчиняющихся законодательству ЕС, по клирингу операций в евро. Разработанное Еврокомиссией предложение теперь должно пройти процедуру одобрения... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9761... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:44
Президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год (после 16 июня 2017 года) действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников, сообщила пресс-служба Белого дома.
США продлили санкции, поскольку считают, что действия и политика некоторых членов правительства... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:42
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "BB(EXP)" предстоящему выпуску долларовых евробондов "ЕвроХим", размещаемых через EuroChem Global Investments Designated Activity Company.
Как говорится в пресс-релизе Fitch, облигации размещаются в... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:35
Международный валютный фонд (МВФ) вновь повысил прогнозы роста экономики Китая: теперь фонд ожидает подъема ВВП в 2017 году на 6,7% против апрельских 6,6% и январских 6,5%, говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в КНР.
В... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:32
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 июня по данным на начало операционного дня выросло до 205 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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14 июня 2017 года 10:27
Рост мировых затрат на рекламу замедлится в 2017 году до 4,7% из-за снижения популярности традиционных каналов ее распространения - телевидения и печатных изданий, прогнозирует агентство по закупке рекламных площадей Magna Global, принадлежащее Interpublic Group of... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 502 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9586... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил 56,9586 руб.
По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 4,90 коп. Однако к последней сделке во вторник доллар подешевел на... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 0,15 пункта (0,008%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1861,12 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,54 пункта (0,149%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше
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14 июня 2017 года 10:17
"Московская биржа" 9 июня включила структурные облигации BrokerCreditService Structured Products Plc (входит в состав группы компании ФГ БКС) 5-й серии с кредитным плечом на 595 млн рублей в третий уровень листинга, говорится в сообщении эмитента.
С 18 мая бумаги... читать дальше
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