Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,769 руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1073 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,769 руб.

Минимальный курс евро составил 63,645 руб., максимальный - 63,8525 руб. Было заключено 2383 сделки. Объем торгов составил 10349,14 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,83 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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