Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,38 руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,38 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,375 руб., максимальный - 8,415 руб. Была заключена 31 сделка. Объем торгов составил 88,45 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,3821 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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