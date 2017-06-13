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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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В мае инфляция ускорилась до 0,4%
Инфляции в мае ускорилась до 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. Рост цен оказался выше ожиданий аналитиков. Годовая инфляция не изменилась и составила 4,1%, так и не достигнув таргета
 
Помощь проблемной ипотеке близка
Решение о продлении программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в общем виде принято и будет обнародовано сегодня на встрече представителей банков в ЦБ, сообщает "Коммерсантъ". Таким образом, данное...
 
Доллар подешевел на 9 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 9,24 коп. - до...
 
Объем хищений с карт граждан за год упал на 55%
Объем хищений с банковских карт россиян за январь–май 2017 года составил 1,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель снизился на 55%. Это следует из расчетов, которые приводят "Известия" со ссылкой на компанию Zecurion,...
 
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13 июня 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение оптовых цен в Германии Май 2017
11:30 Изменение потребительских цен в Великобритании Май 2017
11:30 Изменение цен производителей в Великобритании Май 2017
12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Июнь 2017
12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Июнь 2017
15:30 Изменение цен производителей в США Май 2017

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
13 июня 2017 года 12:47
В 2017 году треть россиян предпочтут внутренний туризм
В 2017 году треть россиян предпочтут внутренний туризм, свидетельствуют данные информационной службы Общественного телевидения России на основании сведений предоставленных зрителями со всей страны.

Новый опрос программы ОТРажение "Реальные цифры" посвящен тому, как...    читать дальше
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13 июня 2017 года 12:35
В январе-мае интенсивность движения в воздушном пространстве РФ выросла на 7,3%
В январе-мае интенсивность движение в воздушном пространстве РФ выросла на 7,3%. Всего по итогам первых пяти месяцев российские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве РФ 559,4 тыс. полетов, сообщила Росавиация. Количество международных полетов по сравнению...    читать дальше
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13 июня 2017 года 12:24
Доверие инвесторов к экономике ФРГ в июне снизилось, ожидался рост - ZEW
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в июне 2017 года снизился до 18,6 пункта с 20,6 пункта в мае, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.

Аналитики прогнозировали рост...    читать дальше
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13 июня 2017 года 12:17
Фондовые индексы Европы во вторник повышаются
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются во вторник, поскольку падение котировок акций технологических компаний по всему миру, вызвавшее снижение рынков в предыдущие дни, сходит на нет.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:50 мск...    читать дальше
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13 июня 2017 года 12:12
Российские хакеры разработали новое кибероружие - СМИ
Связанные с российскими властями хакеры могли разработать вредоносную программу, способную атаковать энергосистемы США и оставить без электричества тысячи американцев, сообщает во вторник газета The Washington Post. со ссылкой на доклад специализирующейся на кибербезопасности...    читать дальше
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13 июня 2017 года 12:08
Инфляция в Великобритании в мае ускорилась до 2,9%
В мае 2017 г. потребительские цены в Великобритании увеличились на 2,9% (год к году). Темпы роста были максимальными с июня 2013 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

В апреле инфляция в Великобритании составила...    читать дальше
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13 июня 2017 года 12:01
На 17 стран Восточной Европы и Центральной Азии приходится всего 0,2% инвестиций в возобновляемые источники энергии
На 17 стран Южной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии приходится всего 0,2%, или $0,4 млрд, мировых инвестиций на развитие возобновляемых источников энергии, говорится в новом докладе Европейской экономической комиссии ООН, который был представлен в Астане на Восьмом...    читать дальше
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13 июня 2017 года 11:53
Грузооборот морских портов России увеличился за январь - май на 11,6%
Грузооборот морских портов России за январь - май 2017 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 320 млн т, говорится в пресс-релизе Ассоциации морских торговых портов.

Объём перевалки сухогрузов составил 143,5 млн т (+10,7%),...    читать дальше
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13 июня 2017 года 11:46
ВТБ разместит 13 июня однодневные бонды серии КС-2-82 на 75 млрд руб. по цене 99,9752% от номинала
3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-82 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9752% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,05% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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13 июня 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 июня составил 56,9096 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9096 руб. По...    читать дальше
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13 июня 2017 года 11:45
Доллар подешевел на 9 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 9,24 коп. - до 56,9096 руб....    читать дальше
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13 июня 2017 года 11:39
Fitch подтвердило рейтинги 4 регионов РФ, присвоило - Смоленской области
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило рейтинги Краснодарского края, Казани, Алтайского края, Чувашии и Смоленской области.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Краснодарского края подтверждены...    читать дальше
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13 июня 2017 года 11:32
Средний чек россиянина снизился в мае на 2,3%
Тренд снижения среднего чека в мае продолжился. И если четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2-3 рубля, то в мае же эта динамика усилилась, и чек снизился сразу на 12 рублей или на 2,3% относительно апрельского значения, говорится в исследовании компании...    читать дальше
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13 июня 2017 года 11:25
Минтруд: за неделю число безработных в РФ снизилось на 1,2%
Численность официально зарегистрированных безработных в России с 31 мая по 7 июня снизилась на 1,2% и составляет более 830 тыс. человек, сообщил Минтруд РФ.

По данным министерства, с 31 мая по 7 июня численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы...    читать дальше
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13 июня 2017 года 11:16
Кредитование сезонных полевых работ выросло на 12,9%
По состоянию на 8 июня 2017 года общий объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 138,55 млрд рублей, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на...    читать дальше
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13 июня 2017 года 11:08
Продажи автомобилей в Китае в мае снизились на 0,1%
В мае 2017 года продажи автомобилей в Китае снизились на 0,1% относительно мая 2016 года - до 2,1 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). По сравнению с апрелем текущего года показатель увеличился на 0,6%.

Продажи авто практически не...    читать дальше
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