ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,7852 руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 63,7852 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,36 коп.

.

В 2017 году треть россиян предпочтут внутренний туризм, свидетельствуют данные информационной службы Общественного телевидения России на основании сведений предоставленных зрителями со всей страны. Новый опрос программы ОТРажение "Реальные цифры" посвящен тому, как... Новый опрос программы ОТРажение "Реальные цифры" посвящен тому, как... читать дальше

.

В январе-мае интенсивность движение в воздушном пространстве РФ выросла на 7,3%. Всего по итогам первых пяти месяцев российские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве РФ 559,4 тыс. полетов, сообщила Росавиация. Количество международных полетов по сравнению... читать дальше

.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в июне 2017 года снизился до 18,6 пункта с 20,6 пункта в мае, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Аналитики прогнозировали рост... Аналитики прогнозировали рост... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются во вторник, поскольку падение котировок акций технологических компаний по всему миру, вызвавшее снижение рынков в предыдущие дни, сходит на нет. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:50 мск... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:50 мск... читать дальше

.

Связанные с российскими властями хакеры могли разработать вредоносную программу, способную атаковать энергосистемы США и оставить без электричества тысячи американцев, сообщает во вторник газета The Washington Post. со ссылкой на доклад специализирующейся на кибербезопасности... читать дальше

.

В мае 2017 г. потребительские цены в Великобритании увеличились на 2,9% (год к году). Темпы роста были максимальными с июня 2013 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В апреле инфляция в Великобритании составила... В апреле инфляция в Великобритании составила... читать дальше

.

На 17 стран Южной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии приходится всего 0,2%, или $0,4 млрд, мировых инвестиций на развитие возобновляемых источников энергии, говорится в новом докладе Европейской экономической комиссии ООН, который был представлен в Астане на Восьмом... читать дальше

.

Грузооборот морских портов России за январь - май 2017 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 320 млн т, говорится в пресс-релизе Ассоциации морских торговых портов. Объём перевалки сухогрузов составил 143,5 млн т (+10,7%),... Объём перевалки сухогрузов составил 143,5 млн т (+10,7%),... читать дальше

.

3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-82 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9752% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,05% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,05% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9096 руб. По... читать дальше

.

Доллар подешевел на 9 копеек Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 9,24 коп. - до 56,9096 руб.... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило рейтинги Краснодарского края, Казани, Алтайского края, Чувашии и Смоленской области. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Краснодарского края подтверждены... Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Краснодарского края подтверждены... читать дальше

.

Тренд снижения среднего чека в мае продолжился. И если четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2-3 рубля, то в мае же эта динамика усилилась, и чек снизился сразу на 12 рублей или на 2,3% относительно апрельского значения, говорится в исследовании компании... читать дальше

.

Численность официально зарегистрированных безработных в России с 31 мая по 7 июня снизилась на 1,2% и составляет более 830 тыс. человек, сообщил Минтруд РФ. По данным министерства, с 31 мая по 7 июня численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы... По данным министерства, с 31 мая по 7 июня численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы... читать дальше

.

По состоянию на 8 июня 2017 года общий объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 138,55 млрд рублей, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на... В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на... читать дальше

.

В мае 2017 года продажи автомобилей в Китае снизились на 0,1% относительно мая 2016 года - до 2,1 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). По сравнению с апрелем текущего года показатель увеличился на 0,6%. Продажи авто практически не... Продажи авто практически не... читать дальше

.