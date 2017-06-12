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12 июня 2017 года 09:08
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,002 руб.
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12 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 57,002 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,63 коп.
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13 июня 2017 года 12:47
В 2017 году треть россиян предпочтут внутренний туризм, свидетельствуют данные информационной службы Общественного телевидения России на основании сведений предоставленных зрителями со всей страны. Новый опрос программы ОТРажение "Реальные цифры" посвящен тому, как... читать дальше
.13 июня 2017 года 12:35
В январе-мае интенсивность движение в воздушном пространстве РФ выросла на 7,3%. Всего по итогам первых пяти месяцев российские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве РФ 559,4 тыс. полетов, сообщила Росавиация. Количество международных полетов по сравнению... читать дальше
.13 июня 2017 года 12:24
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в июне 2017 года снизился до 18,6 пункта с 20,6 пункта в мае, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Аналитики прогнозировали рост... читать дальше
.13 июня 2017 года 12:17
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются во вторник, поскольку падение котировок акций технологических компаний по всему миру, вызвавшее снижение рынков в предыдущие дни, сходит на нет. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:50 мск... читать дальше
.13 июня 2017 года 12:12
Связанные с российскими властями хакеры могли разработать вредоносную программу, способную атаковать энергосистемы США и оставить без электричества тысячи американцев, сообщает во вторник газета The Washington Post. со ссылкой на доклад специализирующейся на кибербезопасности... читать дальше
.13 июня 2017 года 12:08
В мае 2017 г. потребительские цены в Великобритании увеличились на 2,9% (год к году). Темпы роста были максимальными с июня 2013 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В апреле инфляция в Великобритании составила... читать дальше
.13 июня 2017 года 12:01
На 17 стран Восточной Европы и Центральной Азии приходится всего 0,2% инвестиций в возобновляемые источники энергии
На 17 стран Южной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии приходится всего 0,2%, или $0,4 млрд, мировых инвестиций на развитие возобновляемых источников энергии, говорится в новом докладе Европейской экономической комиссии ООН, который был представлен в Астане на Восьмом... читать дальше
.13 июня 2017 года 11:53
Грузооборот морских портов России за январь - май 2017 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 320 млн т, говорится в пресс-релизе Ассоциации морских торговых портов. Объём перевалки сухогрузов составил 143,5 млн т (+10,7%),... читать дальше
.13 июня 2017 года 11:46
3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-82 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9752% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 9,05% годовых. Дисконтные... читать дальше
.13 июня 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 июня составил 56,9096 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9096 руб. По... читать дальше
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13 июня 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 9,24 коп. - до 56,9096 руб.... читать дальше
.13 июня 2017 года 11:39
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило рейтинги Краснодарского края, Казани, Алтайского края, Чувашии и Смоленской области. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Краснодарского края подтверждены... читать дальше
.13 июня 2017 года 11:32
Тренд снижения среднего чека в мае продолжился. И если четыре первых месяца года средний чек терял ежемесячно по 2-3 рубля, то в мае же эта динамика усилилась, и чек снизился сразу на 12 рублей или на 2,3% относительно апрельского значения, говорится в исследовании компании... читать дальше
.13 июня 2017 года 11:25
Численность официально зарегистрированных безработных в России с 31 мая по 7 июня снизилась на 1,2% и составляет более 830 тыс. человек, сообщил Минтруд РФ. По данным министерства, с 31 мая по 7 июня численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы... читать дальше
.13 июня 2017 года 11:16
По состоянию на 8 июня 2017 года общий объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 138,55 млрд рублей, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на... читать дальше
.13 июня 2017 года 11:08
В мае 2017 года продажи автомобилей в Китае снизились на 0,1% относительно мая 2016 года - до 2,1 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). По сравнению с апрелем текущего года показатель увеличился на 0,6%. Продажи авто практически не... читать дальше
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