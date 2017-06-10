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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,002 руб.
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В мае инфляция ускорилась до 0,4%
Инфляции в мае ускорилась до 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. Рост цен оказался выше ожиданий аналитиков. Годовая инфляция не изменилась и составила 4,1%, так и не достигнув таргета
 
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По итогам выборочного мониторинга Институт Гайдара установил, что более 60% закупок осуществляются с нарушениями. Среди государственных закупок по неконкурентности лидирует федеральный уровень (32,9%), на втором месте муниципальный уровень - 19,6%...
 
Минэнерго просит уменьшить нагрузку на нефтяную отрасль
Налоговую нагрузку на нефтяную отрасль решено было увеличить в прошлом году. Но Минэнерго считает дальнейшее повышение налоговой нагрузки на отрасль чрезмерным и предлагает оставить ее такой же, как в 2017 г., рассказал "Ведомостям" замминистра...
 
Российские пилоты массово устраиваются работать за границей
Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, в частности Китай и Корею, рассказали "Коммерсанту" источники в отрасли. По их сведениям, за последние 2,5 года в регион уехало более 300 "наиболее подготовленных пилотов с отличными...
 
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10 июня 2017 года 08:48

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,002 руб.

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10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 57,002 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,63 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
10 июня 2017 года 16:20
В Москве задержан управляющий директор по инвестдеятельности "РОСНАНО" А.Горьков
СКР сообщает о задержании в Москве управляющего директора по инвестиционной деятельности "РОСНАНО" Андрея Горькова. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" А.Горькова, по...    читать дальше
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10 июня 2017 года 16:16
Гендиректор ПАО "Россети" О.Бударгин не включен в список кандидатов в новый совет директоров
Гендиректор ПАО "Россети" Олег Бударгин не включен в список кандидатов в новый совет директоров госкомпании, который сейчас проходит финальные согласования в администрации президента и аппарате правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Практически во...    читать дальше
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10 июня 2017 года 15:46
Минтранс РФ не считает большой проблемой утечку кадров из российских авиакомпаний за рубеж
Министерство транспорта РФ не считает большой проблемой то, что российские пилоты уезжают работать за рубеж, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. "Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас работают в зарубежных авиакомпаниях, особенно - в...    читать дальше
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10 июня 2017 года 15:10
США разместили фотографии перехвата российским Су-27 группы американских стратегических бомбардировщиков
На официальном "Твиттере" министерства обороны США размещены фотографии перехвата российским истребителем Су-27 группы американских стратегических бомбардировщиков, выполнявших в пятницу полет над Балтикой вблизи границ Калининградской области в рамках учений Baltops. На снимках...    читать дальше
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10 июня 2017 года 14:50
Строительство Кожуховской линии метро завершится в 2018 году
Строительство Кожуховской линии метро и обслуживающей его электродепо "Руднево" планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Строительство электродепо началось в 2014...    читать дальше
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10 июня 2017 года 14:29
А.Новак планирует обсудить с еврокомиссаром по энергетике вопросы проекта газопровода "Северный поток-2"
Министр энергетики РФ Александр Новак планирует обсудить с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем вопросы проекта газопровода "Северный поток-2". "Будем обсуждать все вопросы, в том числе "Северный поток-2", - сообщил А.Новак. "В первую очередь это коммерческий проект,...    читать дальше
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10 июня 2017 года 14:19
Нового главу администрации Байконура представят 13 июня
Нового главу администрации Байконура представят 13 июня на заседании двусторонней комиссии по Байконуру, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "Новый глава администрации города Байконур будет представлен совместно Россией и Казахстаном 13 июня на заседании двусторонней...
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10 июня 2017 года 14:01
Главы минэнерго Саудовской Аравии, России и Казахстана не обсуждали спецусловия по сделке сокращения добычи для Казахстана
Главы министерств энергетики Саудовской Аравии, России и Казахстана не трехсторонней встрече не обсуждали спецусловия по сделке сокращения добычи для Казахстана, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. "Нет, не обсуждали. Казахстан привержен исполнению соглашения", -...    читать дальше
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10 июня 2017 года 13:55
Ситуация на рынке нефти идет по плану, несмотря на текущее снижение до $48-$49 за баррель - Новак
Ситуация на рынке нефти идет по плану, несмотря на текущее снижение цены на нефть до $48-$49 за баррель, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, на текущий момент в проведении экстренных встреч министров энергетики стран ОПЕК и не-ОПЕК, заключивших...    читать дальше
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10 июня 2017 года 12:52
Россия не намерена вмешиваться в конфликт вокруг Катара, но ситуация вызывает беспокойство
Россия не намерена вмешиваться в отношения между государствами, разорвавшими дипотношения с Катаром, однако ситуация вызывает беспокойство, и Москва призывает стороны решать противоречия за столом переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с катарским коллегой в...    читать дальше
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10 июня 2017 года 12:34
ОО "Трансстроймеханизация" получило новый контракт на 2,59 млрд рублей в рамках строительства ВПП-3 аэропорта "Шереметьево"
ООО "Трансстроймеханизация" (входит в ПАО "Мостотрест") получило новый контракт на 2,59 млрд руб. в рамках строительства третьей взлетно-посадочной полосы московского аэропорта "Шереметьево".

Как следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг", закупку "у единственного...    читать дальше
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10 июня 2017 года 11:29
В Казахстане самая низкая себестоимость проектов по добыче урана, считает глава "Росатома"
В Казахстане самая низкая себестоимость проектов по добыче урана, считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв. "У нас есть ряд совместных проектов по добыче урана. И надо сказать, что это самые низкие по себестоимости добычи проекты в мире", - заявил...    читать дальше
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10 июня 2017 года 11:14
Суд Кипра прекратил разбирательство и снял обеспечение по иску миноритария "Томусинского", "дочки" Мечела
Окружной суд Никосии в феврале прекратил разбирательство и снял обеспечительные меры по иску Saven Enterprise, миноритарного акционера ОАО "Разрез "Томусинский" (входит в группу "Мечел"), сообщает пресс-служба "Мечела".

Производство по делу было прекращено по заявлению...    читать дальше
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10 июня 2017 года 10:54
Посол РФ раскритиковал инвестиционную среду Латвии
Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов выразил недоумение продолжением санкций Запада против России, от которых "никто не выигрывает". "Мы никому не навязываемся со своими рецептами, никого не пытаемся лечить и диктовать, как жить. А нас, как плохого ученика, пытаются вынуждать...    читать дальше
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10 июня 2017 года 10:28
Джонсон в новом британском кабинете министров сохранит за собой пост главы МИД
Борис Джонсон в новом британском кабинете министров сохранит за собой пост главы МИД, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию премьера Великобритании.

Кроме того, Майкл Фэллон останется на посту министра обороны, а Филип Хаммонд - на посту главы...    читать дальше
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10 июня 2017 года 09:10
Д.Трамп планирует встретиться с В.Путиным в июле во время поездки в Европу
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле во время запланированной поездки в Европу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой представителя американской администрации. По данным агентства, "представитель администрации сообщил...    читать дальше
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