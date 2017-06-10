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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,7852 руб.
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10 июня 2017 года 08:48
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,7852 руб.
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10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 63,7852 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,36 коп.
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10 июня 2017 года 16:20
СКР сообщает о задержании в Москве управляющего директора по инвестиционной деятельности "РОСНАНО" Андрея Горькова. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" А.Горькова, по... читать дальше
.10 июня 2017 года 16:16
Гендиректор ПАО "Россети" Олег Бударгин не включен в список кандидатов в новый совет директоров госкомпании, который сейчас проходит финальные согласования в администрации президента и аппарате правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Практически во... читать дальше
.10 июня 2017 года 15:46
Министерство транспорта РФ не считает большой проблемой то, что российские пилоты уезжают работать за рубеж, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. "Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас работают в зарубежных авиакомпаниях, особенно - в... читать дальше
.10 июня 2017 года 15:10
США разместили фотографии перехвата российским Су-27 группы американских стратегических бомбардировщиков
На официальном "Твиттере" министерства обороны США размещены фотографии перехвата российским истребителем Су-27 группы американских стратегических бомбардировщиков, выполнявших в пятницу полет над Балтикой вблизи границ Калининградской области в рамках учений Baltops. На снимках... читать дальше
.10 июня 2017 года 14:50
Строительство Кожуховской линии метро и обслуживающей его электродепо "Руднево" планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Строительство электродепо началось в 2014... читать дальше
.10 июня 2017 года 14:29
А.Новак планирует обсудить с еврокомиссаром по энергетике вопросы проекта газопровода "Северный поток-2"
Министр энергетики РФ Александр Новак планирует обсудить с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем вопросы проекта газопровода "Северный поток-2". "Будем обсуждать все вопросы, в том числе "Северный поток-2", - сообщил А.Новак. "В первую очередь это коммерческий проект,... читать дальше
.10 июня 2017 года 14:19
Нового главу администрации Байконура представят 13 июня на заседании двусторонней комиссии по Байконуру, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "Новый глава администрации города Байконур будет представлен совместно Россией и Казахстаном 13 июня на заседании двусторонней...
.10 июня 2017 года 14:01
Главы минэнерго Саудовской Аравии, России и Казахстана не обсуждали спецусловия по сделке сокращения добычи для Казахстана
Главы министерств энергетики Саудовской Аравии, России и Казахстана не трехсторонней встрече не обсуждали спецусловия по сделке сокращения добычи для Казахстана, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. "Нет, не обсуждали. Казахстан привержен исполнению соглашения", -... читать дальше
.10 июня 2017 года 13:55
Ситуация на рынке нефти идет по плану, несмотря на текущее снижение цены на нефть до $48-$49 за баррель, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, на текущий момент в проведении экстренных встреч министров энергетики стран ОПЕК и не-ОПЕК, заключивших... читать дальше
.10 июня 2017 года 12:52
Россия не намерена вмешиваться в отношения между государствами, разорвавшими дипотношения с Катаром, однако ситуация вызывает беспокойство, и Москва призывает стороны решать противоречия за столом переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с катарским коллегой в... читать дальше
.10 июня 2017 года 12:34
ОО "Трансстроймеханизация" получило новый контракт на 2,59 млрд рублей в рамках строительства ВПП-3 аэропорта "Шереметьево"
ООО "Трансстроймеханизация" (входит в ПАО "Мостотрест") получило новый контракт на 2,59 млрд руб. в рамках строительства третьей взлетно-посадочной полосы московского аэропорта "Шереметьево". Как следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг", закупку "у единственного... читать дальше
.10 июня 2017 года 11:29
В Казахстане самая низкая себестоимость проектов по добыче урана, считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв. "У нас есть ряд совместных проектов по добыче урана. И надо сказать, что это самые низкие по себестоимости добычи проекты в мире", - заявил... читать дальше
.10 июня 2017 года 11:14
Суд Кипра прекратил разбирательство и снял обеспечение по иску миноритария "Томусинского", "дочки" Мечела
Окружной суд Никосии в феврале прекратил разбирательство и снял обеспечительные меры по иску Saven Enterprise, миноритарного акционера ОАО "Разрез "Томусинский" (входит в группу "Мечел"), сообщает пресс-служба "Мечела". Производство по делу было прекращено по заявлению... читать дальше
.10 июня 2017 года 10:54
Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов выразил недоумение продолжением санкций Запада против России, от которых "никто не выигрывает". "Мы никому не навязываемся со своими рецептами, никого не пытаемся лечить и диктовать, как жить. А нас, как плохого ученика, пытаются вынуждать... читать дальше
.10 июня 2017 года 10:28
Борис Джонсон в новом британском кабинете министров сохранит за собой пост главы МИД, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию премьера Великобритании. Кроме того, Майкл Фэллон останется на посту министра обороны, а Филип Хаммонд - на посту главы... читать дальше
.10 июня 2017 года 09:10
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле во время запланированной поездки в Европу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой представителя американской администрации. По данным агентства, "представитель администрации сообщил... читать дальше
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