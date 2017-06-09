Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

9 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.06 по 18.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 9,13 пункта (0,487%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1883,34 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 22811,286 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 225,008 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9764 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3935 руб. Минимальный курс юаня составил 8,38 руб., максимальный - 8,4075... Минимальный курс юаня составил 8,38 руб., максимальный - 8,4075... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,718 руб. Минимальный курс евро составил 63,5875 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,5875 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом в рамках коррекции на фоне стабилизации нефти и вслед за внешними площадками. В Азии в пятницу преобладал рост индексов, плюсовала Европа и продолжился подъем в США - инвесторы сдержанно отреагировали на важные... В Азии в пятницу преобладал рост индексов, плюсовала Европа и продолжился подъем в США - инвесторы сдержанно отреагировали на важные... читать дальше

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Минстрой РФ предлагает ужесточить требования к банкам, в которых региональные операторы могут размещать временно свободные средств фонда капитального ремонта, введя минимальную планку по капиталу в размере 250 млрд рублей и установив наличие рейтинга от Аналитического кредитного... читать дальше

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Несколько российских банков столкнулись со сбоем проведения платежей по картам в розничных точках, сообщили корреспондентам "Интерфакса" сотрудники колл-центров кредитных организаций. "Были зарегистрированы отказы при проведении операций по картам Сбербанка (MOEX: SBER)... "Были зарегистрированы отказы при проведении операций по картам Сбербанка (MOEX: SBER)... читать дальше

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Инвесторы из Швейцарии и России стали основными покупателями выпуска "вечных" евробондов Тинькофф банка, на их долю пришлось около 60% объема размещения, сообщил "Ренессанс Капитал", выступивший одним из организаторов сделки. На инвесторов из России пришлось около 30%,... На инвесторов из России пришлось около 30%,... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" установило ставку 12-13-го купонов облигаций 2-й серии в размере 11,25% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение облигаций 2-й серии объемом 5 млрд рублей прошло в декабре 2011 года по открытой подписке. Ставка текущего купона - 11,75%... Размещение облигаций 2-й серии объемом 5 млрд рублей прошло в декабре 2011 года по открытой подписке. Ставка текущего купона - 11,75%... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов Московского кредитного банка (МКБ) на "позитивный" со "стабильного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной... Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, которым предлагается увеличить с 400 тыс. рублей до 1 млн рублей предельную сумму, которую можно вносить на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) ежегодно. Согласно закону, клиент сможет передавать профессиональному участнику... Согласно закону, клиент сможет передавать профессиональному участнику... читать дальше

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Объем торгов корпораций, допущенных к прямым торгам на валютном рынке "Московской биржи", за первые два месяца превысил $1 млрд, говорится в сообщении организатора торгов. Первые сделки на валютном рынке компании заключили компании "Роснефть" и "АЛРОСА" в начале... Первые сделки на валютном рынке компании заключили компании "Роснефть" и "АЛРОСА" в начале... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в пятницу. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск увеличились на $0,01 (0,02%) - до $47,87 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на... Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск увеличились на $0,01 (0,02%) - до $47,87 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз рейтингов "РусГидро" на "стабильный" с "негативного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в национальной и иностранной валютах были... Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в национальной и иностранной валютах были... читать дальше

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Министерство управления финансами Самарской области 9 июня с 17:30 МСК до 19:00 МСК доразместит облигации серии 35013 на 69,63 млн рублей по цене 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ранее в пятницу область провела аукцион по определению... Ранее в пятницу область провела аукцион по определению... читать дальше

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