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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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09 июня 2017 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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9 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.06 по 18.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
12.06.2017 11:00 Промышленное производство в Италии Апрель 2017
12.06.2017 21:00 Бюджет США Май 2017
13.06.2017 09:00 Изменение оптовых цен в Германии Май 2017
13.06.2017 11:30 Изменение потребительских цен в Великобритании Май 2017
13.06.2017 11:30 Изменение цен производителей в Великобритании Май 2017
13.06.2017 12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Июнь 2017
13.06.2017 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Июнь 2017
13.06.2017 15:30 Изменение цен производителей в США Май 2017
14.06.2017 09:00 Изменение потребительских цен в Германии Май 2017
14.06.2017 11:30 Безработица в Великобритании Май 2017
14.06.2017 11:30 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Апрель 2017
14.06.2017 12:00 Промышленное производство в еврозоне Апрель 2017
14.06.2017 15:30 Изменение потребительских цен в США Май 2017
14.06.2017 15:30 Объемы розничных продаж в США Май 2017
14.06.2017 17:00 Товарные запасы на складах США Апрель 2017
14.06.2017 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 03 по 09 июня
14.06.2017 21:00 Процентная ставка ФРС Июнь 2017
15.06.2017 11:00 Изменение потребительских цен в Италии Май 2017
15.06.2017 11:30 Объемы розничных продаж в Великобритании Май 2017
15.06.2017 12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Апрель 2017
15.06.2017 14:00 Процентная ставка Банка Англии Июнь 2017
15.06.2017 15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Май 2017
15.06.2017 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 04 по 10 июня
15.06.2017 15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Июнь 2017
15.06.2017 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Июнь 2017
15.06.2017 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 28 мая по 03 июня
15.06.2017 16:15 Промышленное производство в США Май 2017
16.06.2017 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Апрель 2017
16.06.2017 11:00 Внешнеторговый баланс Италии Апрель 2017
16.06.2017 12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Май 2017
16.06.2017 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Май 2017
16.06.2017 17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Июнь 2017

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