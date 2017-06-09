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09 июня 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6617 руб.
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9 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3875 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6617 руб. Минимальный курс евро составил 63,545 руб., максимальный - 63,86 руб. Было заключено 3472 сделки. Объем торгов составил 14672,44 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,63 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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