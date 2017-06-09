ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июня в размере 57,002 руб.

9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 57,002 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,63 коп.

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Российские туристы на праздничные выходные 10-12 июня отправятся в Турцию, Грецию и на курорты России, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные онлайн-агрегаторов пакетных туров. "В рейтинге самых популярных направлений отдыха на три июньских... "В рейтинге самых популярных направлений отдыха на три июньских... читать дальше

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Банк России считает необходимым возобновить действие программы помощи ипотечным заемщикам в трудной ситуации. Программа действовала до 31 мая. "Очень помогла, помогает программа правительства по реструктуризации займов людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.... "Очень помогла, помогает программа правительства по реструктуризации займов людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.... читать дальше

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Во вторник, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 7010,60 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $30,44 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 13 июня, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 123509,20 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Срок окончания строительства первого пускового комплекса ЦКАД продлен до 2019 г., заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по строительству ЦКАД. Ранее предполагалось, что первый участок ЦКАД будет построен в 2018 г. Ранее предполагалось, что первый участок ЦКАД будет построен в 2018 г. Премьер напомнил, что... Премьер напомнил, что... читать дальше

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ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности... Данный ориентир соответствует доходности... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3875 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6617 руб. Минимальный курс евро составил 63,545 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 63,545 руб., максимальный -... читать дальше

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Госдума назначила Эльвиру Набиуллину на должность председателя Банка России, новый срок полномочий начнется 24 июня. За назначение проголосовало 360 депутатов, против - 5 депутатов, один воздержался. Кандидатура Э.Набиуллиной была представлена президентом России... Кандидатура Э.Набиуллиной была представлена президентом России... читать дальше

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Министерство управления финансами Самарской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 35013 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,19% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. В ходе премаркетинга область ориентировала инвесторов на диапазон... В ходе премаркетинга область ориентировала инвесторов на диапазон... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2335,26 (-18,66) руб./грамм; на серебро - 31,8 (-0,45) руб./грамм; на платину - 1717,2 (-16) руб./грамм; на палладий - 1581,58 (+33,43) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Штрафы для "нелегальных" кредиторов - юридических лиц могут вырасти в 10 раз - с 500 тыс. рублей до 5 млн рублей, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме. "Мы сейчас согласовали с правоохранительными органами повышение штрафа (сейчас штраф очень низкий... "Мы сейчас согласовали с правоохранительными органами повышение штрафа (сейчас штраф очень низкий... читать дальше

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Британцы не ожидают роста цен в ближайшем будущем. По данным Банка Англии, инфляционные ожидания населения на ближайшую перспективу снизились с февраля по май. Однако долгосрочные ожидания продолжают расти из-за падения курса фунта стерлингов после решения страны покинуть... читать дальше

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Госдума приняла к сведению отчет о работе Банка России за 2016 год. Прибыль Банка России за 2016 год составила 43,75 млрд рублей по сравнению со 112,57 млрд рублей в 2015 году, следует из отчета регулятора. Среднесписочная численность служащих ЦБ РФ в 2016 году... Прибыль Банка России за 2016 год составила 43,75 млрд рублей по сравнению со 112,57 млрд рублей в 2015 году, следует из отчета регулятора. Среднесписочная численность служащих ЦБ РФ в 2016 году... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 7,49 пункта (0,4%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1881,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1888,92 (+0,78%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Цены на нефть перешли к слабому росту в ходе торгов в пятницу, но завершают неделю резким падением после новости о неожиданном росте запасов в США. Как стало известно в среду, на минувшей неделе запасы нефти в США выросли впервые за 9 недель, и это произошло вопреки... Как стало известно в среду, на минувшей неделе запасы нефти в США выросли впервые за 9 недель, и это произошло вопреки... читать дальше

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