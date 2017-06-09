09 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2017
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Апрель 2017
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Апрель 2017
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2017
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Апрель 2017
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Апрель 2017
|15:30
|Безработица в Канаде
|Май 2017
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Апрель 2017
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09 июня 2017 года 09:34
Кольцо с бриллиантом, купленное на распродаже за 10 фунтов, было продано за 656 тысяч фунтов ($847 тыс.) на аукционе в Лондоне.
До начала торгов оценщики предполагали, что ювелирное изделие будет продано за 350 тысяч фунтов. Но торги на аукционе Sotheby's удвоили эту... читать дальше
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09 июня 2017 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июня составили по Российской Федерации 1621,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1332,5 млрд руб.
На начало... читать дальше
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09 июня 2017 года 09:23
Тинькофф банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9,75%, затем он был снижен до уровня около 9,5%. Финальный ориентир доходности был... читать дальше
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09 июня 2017 года 09:14
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-82 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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09 июня 2017 года 09:14
После многолетних дебатов Евросоюз договорился о создании собственной прокуратуры для борьбы с многомиллиардным трансграничным мошенничеством в финансовой сфере. Первоначально в работе Европейской прокуратуры будут участвовать 20 государств, в том числе Германия, сообщил Совет... читать дальше
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09 июня 2017 года 09:03
На досрочных парламентских выборах в Великобритании правящая Консервативная партия премьер-министра страны Терезы Мэй получит 318 мест в палате общин из 650 , а оппозиционная Лейбористская партия - 267, свидетельствуют публикуемые телеканалом BBC новые данные экзит-полов. Для... читать дальше
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09 июня 2017 года 08:54
В мае 2017 года годовая инфляция в Китае ускорилась до 1,5% после 1,2% в апреле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Показатель совпал с ожиданиями рынка.
Стоимость продуктов питания в Китае в мае снизилась на 1,6% (-3,5% в... читать дальше
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09 июня 2017 года 08:45
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в четверг, поскольку выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми на слушаниях в Конгрессе обошлось без сенсационных разоблачений, сообщает MarketWatch.
Значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум в... читать дальше
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09 июня 2017 года 08:32
Аналитики UBS снизили прогноз цен на нефть на ближайшие два года. По их оценке, в текущем году марка Brent будет стоить в среднем $56 за баррель против ранее ожидавшихся $60 за баррель, WTI - $53 за баррель, а не $57,5 за баррель.
Прогноз на 2017 год был ухудшен для... читать дальше
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09 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75700,75 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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09 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2814,60 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 июня 2017 года 08:21
Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики на фоне парламентских выборов в Великобритании и первых робких шагов Европейского центрального банка (ЕЦБ) в направлении сокращения стимулирующих программ, пишет MarketWatch.
Оценка роста ВВП... читать дальше
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09 июня 2017 года 08:12
Курс фунта и фьючерсы на акции британских компаний снижаются в пятницу на фоне итогов парламентских выборов, которые могут лишить консерваторов абсолютного большинства в Палате общин.
Курс британского фута падал утром в пятницу к доллару почти на 2%, так как инвесторы... читать дальше
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09 июня 2017 года 08:06
По итогам торгов 6 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,20 (0,4%) и составила $47,86 за баррель.
Июльский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX уменьшился на $0,08 (0,2%) - и составил... читать дальше
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09 июня 2017 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 64,1488 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,09 коп.
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09 июня 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 56,9857 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,79 коп.
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