ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,1488 руб.

9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 64,1488 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,09 коп.

.

Кольцо с бриллиантом, купленное на распродаже за 10 фунтов, было продано за 656 тысяч фунтов ($847 тыс.) на аукционе в Лондоне. До начала торгов оценщики предполагали, что ювелирное изделие будет продано за 350 тысяч фунтов. Но торги на аукционе Sotheby's удвоили эту... До начала торгов оценщики предполагали, что ювелирное изделие будет продано за 350 тысяч фунтов. Но торги на аукционе Sotheby's удвоили эту... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июня составили по Российской Федерации 1621,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1332,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

.

Тинькофф банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9,75%, затем он был снижен до уровня около 9,5%. Финальный ориентир доходности был... Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9,75%, затем он был снижен до уровня около 9,5%. Финальный ориентир доходности был... читать дальше

.

июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-82 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

.

После многолетних дебатов Евросоюз договорился о создании собственной прокуратуры для борьбы с многомиллиардным трансграничным мошенничеством в финансовой сфере. Первоначально в работе Европейской прокуратуры будут участвовать 20 государств, в том числе Германия, сообщил Совет... читать дальше

.

На досрочных парламентских выборах в Великобритании правящая Консервативная партия премьер-министра страны Терезы Мэй получит 318 мест в палате общин из 650 , а оппозиционная Лейбористская партия - 267, свидетельствуют публикуемые телеканалом BBC новые данные экзит-полов. Для... читать дальше

.

В мае 2017 года годовая инфляция в Китае ускорилась до 1,5% после 1,2% в апреле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Стоимость продуктов питания в Китае в мае снизилась на 1,6% (-3,5% в... Стоимость продуктов питания в Китае в мае снизилась на 1,6% (-3,5% в... читать дальше

.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в четверг, поскольку выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми на слушаниях в Конгрессе обошлось без сенсационных разоблачений, сообщает MarketWatch. Значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум в... Значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум в... читать дальше

.

Аналитики UBS снизили прогноз цен на нефть на ближайшие два года. По их оценке, в текущем году марка Brent будет стоить в среднем $56 за баррель против ранее ожидавшихся $60 за баррель, WTI - $53 за баррель, а не $57,5 за баррель. Прогноз на 2017 год был ухудшен для... Прогноз на 2017 год был ухудшен для... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75700,75 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2814,60 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики на фоне парламентских выборов в Великобритании и первых робких шагов Европейского центрального банка (ЕЦБ) в направлении сокращения стимулирующих программ, пишет MarketWatch. Оценка роста ВВП... Оценка роста ВВП... читать дальше

.

Курс фунта и фьючерсы на акции британских компаний снижаются в пятницу на фоне итогов парламентских выборов, которые могут лишить консерваторов абсолютного большинства в Палате общин. Курс британского фута падал утром в пятницу к доллару почти на 2%, так как инвесторы... Курс британского фута падал утром в пятницу к доллару почти на 2%, так как инвесторы... читать дальше

.

По итогам торгов 6 июня стоимость августовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,20 (0,4%) и составила $47,86 за баррель. Июльский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX уменьшился на $0,08 (0,2%) - и составил... Июльский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX уменьшился на $0,08 (0,2%) - и составил... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 64,1488 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,09 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 56,9857 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,79 коп.

.