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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,954 руб.
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08 июня 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,954 руб.
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8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1558 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,954 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,8075 руб., максимальный - 57,1275 руб. К этому времени было заключено 26124 сделки. Объем торгов составил 142190,88 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,8325 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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08 июня 2017 года 20:11
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.08 июня 2017 года 19:15
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.08 июня 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,954 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1558 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,954 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.08 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9869 руб. Минимальный курс евро составил 63,7 руб.,... читать дальше
.08 июня 2017 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги на позитиве вместе с растущей Европой и начавшей дорожать нефтью. Большинство фондовых рынков Европы растут ожидании итогов досрочных выборов в Великобритании (ожидается, что Консервативная партия укрепит свое большинство в парламенте... читать дальше
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.08 июня 2017 года 18:49
ООО "Каркаде" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-03 объемом 2,5 млрд рублей в размере 13,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Сбор заявок на 3-летние бумаги... читать дальше
.08 июня 2017 года 18:42
Бинбанк 13 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П03 на 3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Собирает заявки банк самостоятельно. Ранее в четверг "Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций БО-П03 под... читать дальше
.08 июня 2017 года 18:41
Скорректированный показатель чистой прибыли ПАО "Россети" по МСФО в 1-м квартале 2017 года вырос на 52,7%, или в полтора раза, и составил 39,4 млрд руб. против прибыли в 25,8 млрд руб. в аналогичный период 2016 года, сообщила компания. При этом скорректированная EBITDA... читать дальше
.08 июня 2017 года 18:31
Спрос на облигации ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) 1-й серии объемом 15 млрд рублей составил около 27 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в "Ренессанс Капитале", выступившем одним из организаторов... читать дальше
.08 июня 2017 года 18:30
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.08 июня 2017 года 18:29
Глобальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2017 году увеличатся на 5% - почти до $1,8 трлн, прогнозируется в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По итогам 2016 года они снизились на 2% - до $1,746 трлн, на фоне слабого роста мировой экономики... читать дальше
.08 июня 2017 года 18:21
Число предприятий, предоставивших в Германии места соискателям убежища, за год утроилось, свидетельствует исследование, проведенное институтом Ifo. Если в 4-м квартале 2015 года лишь 7 % опрошенных фирм указывали, что за последние 24 месяца предоставили рабочие места... читать дальше
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