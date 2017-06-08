Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,9509 руб.

8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9509 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,8275 руб., максимальный - 57,1125 руб. Было заключено 13395 сделок. Объем торгов составил 72067,1 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,8875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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