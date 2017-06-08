Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,0492 руб.

8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0492 руб.

Минимальный курс евро составил 63,895 руб., максимальный - 64,2625 руб. Было заключено 2910 сделок. Объем торгов составил 13029,72 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,94 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.