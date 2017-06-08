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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 9 июня в размере 64,1488 руб.
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08 июня 2017 года 12:37
ЦБ РФ установил курс евро с 9 июня в размере 64,1488 руб.
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8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 64,1488 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,09 коп. Это автоматическое сообщение.
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08 июня 2017 года 17:49
Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 2 млн 849,609 тыс. облигаций 7-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплат с учетом НКД составил 2 млрд 850 млн 976 тыс. 812,32 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:49
Выручка Dell Technologies Inc. в первом финансовом квартале, завершившемся 5 мая 2017 года, выросла на 46% и составила $17,8 млрд по сравнению с $12,2 млрд за первый квартал предыдущего фингода, сообщается в пресс-релизе компании. Такой рост объясняется существенным... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:38
Средневзвешенная ставка по депозитам в рублях, привлеченным банками РФ (без учета Сбербанка) от физических лиц на срок свыше года, в апреле 2017 года снизилась до 7,89% годовых с 7,92% в марте, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка по... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:37
оссельхозбанк (РСХБ) снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-02Р объемом не менее 10 млрд рублей до 8,6%-8,9% годовых с 8,7-8,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Сбор заявок на бумаги проходит 14 июня с 10:00 МСК до... читать дальше
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нк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 29 июня приобрести облигации серии БО-01 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Банк обязуется выкупить до 3... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9509 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,8275 руб.,... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:23
За неделю с 29 мая по 4 июня в России произведено 746,6 тыс. тонн автомобильного бензина, или 104,2% к предыдущему периоду, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат) За указанную неделю произведено 1422,3 тыс. тонн дизельного топлива, что на 4,8% больше, чем...
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Решение Арбитражного суда Москвы о признании недействительной деривативной сделки между "Транснефтью" и Сбербанком открывает дорогу к другим подобным искам, что может разрушить российский рынок производных финансовых инструментов, опасаются его участники. В четверг... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:19
Спрос на облигации ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) 1-й серии объемом 15 млрд рублей составил около 27 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в "Ренессанс Капитале", выступившем одним из организаторов... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:08
Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов в "супер-четверг", который получил такое название из-за того, что на этот день приходятся сразу три важных события. Экс-директор ФБР Джеймс Коми предстанет перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы,... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:02
"Московская биржа" 8 июня зарегистрировала выпуск биржевых облигаций Бинбанка серии БО-П03 на 3 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020300323B001P. Срок обращения бумаг - 3 года, номинал - 1 тыс. рублей. Размещать облигации... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:56
Минфин предлагает регулировать криптовалюты как "иное имущество". "В принципе, есть предложение, которое мы сейчас рассматриваем, определить биткойны, вообще криптовалюты, как "иное имущество". Есть у нас такое понятие в Гражданском кодексе", - сообщил журналистам замминистра... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:49
Роснедра экстренно меняют границы участка "Роснефти" в Японском море, так как они заходят в зону Японии
Роснедра в экстренном порядке готовят распоряжение правительства об изменении границ Центрально-Татарского участка "Роснефти" в Японском море, так как его южная часть оказалась в исключительной экономической зоне Японии. "Роснефть" получила лицензию на этот участок в... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:37
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-80 на 44 млрд 498 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:37
Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways и германский туроператор TUI AG отказались от планов создания совместной авиакомпании. План предполагал объединение принадлежащего TUI лоукостера TUIfly с Niki Luftfahrt, австрийским... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:29
За неделю с 29 мая по 4 июня потребительские цены на бензин выросли на 0,4%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На предыдущей неделе (с 22 по 28 мая) рост цен составил 0,2%. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 5 июня выросла... читать дальше
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