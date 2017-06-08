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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 96,9 млрд руб.
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08 июня 2017 года 10:26

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 96,9 млрд руб.

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8 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 июня по данным на начало операционного дня выросло до 96,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -417,4 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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НОВОСТИ
08 июня 2017 года 17:49
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Размер выплат с учетом НКД составил 2 млрд 850 млн 976 тыс. 812,32 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн...    читать дальше
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08 июня 2017 года 17:49
Квартальная выручка Dell выросла почти в полтора раза
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08 июня 2017 года 17:38
Ставки по долгосрочным депозитам физлиц в апреле снизились до 7,89% - ЦБ
Средневзвешенная ставка по депозитам в рублях, привлеченным банками РФ (без учета Сбербанка) от физических лиц на срок свыше года, в апреле 2017 года снизилась до 7,89% годовых с 7,92% в марте, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.

Средневзвешенная ставка по...    читать дальше
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08 июня 2017 года 17:37
РСХБ снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 10 млрд рублей до 8,6-8,9%
оссельхозбанк (РСХБ) снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-02Р объемом не менее 10 млрд рублей до 8,6%-8,9% годовых с 8,7-8,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Сбор заявок на бумаги проходит 14 июня с 10:00 МСК до...    читать дальше
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08 июня 2017 года 17:30
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нк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 29 июня приобрести облигации серии БО-01 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк обязуется выкупить до 3...    читать дальше
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08 июня 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,9509 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9509 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,8275 руб.,...    читать дальше
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08 июня 2017 года 17:23
Производство бензина за неделю с 29 мая по 4 июня выросло на 4,2% - Росстат
За неделю с 29 мая по 4 июня в России произведено 746,6 тыс. тонн автомобильного бензина, или 104,2% к предыдущему периоду, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат)

За указанную неделю произведено 1422,3 тыс. тонн дизельного топлива, что на 4,8% больше, чем...
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08 июня 2017 года 17:23
Участники рынка деривативов опасаются за его судьбу после решения по иску Транснефти к Сбербанку
Решение Арбитражного суда Москвы о признании недействительной деривативной сделки между "Транснефтью" и Сбербанком открывает дорогу к другим подобным искам, что может разрушить российский рынок производных финансовых инструментов, опасаются его участники.

В четверг...    читать дальше
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08 июня 2017 года 17:19
Спрос на облигации КТЖ на 15 млрд рублей составил около 27 млрд рублей - "Ренессанс Капитал"
Спрос на облигации ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) 1-й серии объемом 15 млрд рублей составил около 27 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в "Ренессанс Капитале", выступившем одним из организаторов...    читать дальше
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08 июня 2017 года 17:08
Фондовая Америка открылась в слабом минусе
Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов в "супер-четверг", который получил такое название из-за того, что на этот день приходятся сразу три важных события.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми предстанет перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы,...    читать дальше
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08 июня 2017 года 17:02
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Бинбанка на 3 млрд рублей
"Московская биржа" 8 июня зарегистрировала выпуск биржевых облигаций Бинбанка серии БО-П03 на 3 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

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Срок обращения бумаг - 3 года, номинал - 1 тыс. рублей. Размещать облигации...    читать дальше
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08 июня 2017 года 16:56
Есть предложение определить криптовалюты, как "иное имущество" - Минфин
Минфин предлагает регулировать криптовалюты как "иное имущество". "В принципе, есть предложение, которое мы сейчас рассматриваем, определить биткойны, вообще криптовалюты, как "иное имущество". Есть у нас такое понятие в Гражданском кодексе", - сообщил журналистам замминистра...    читать дальше
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08 июня 2017 года 16:49
Роснедра экстренно меняют границы участка "Роснефти" в Японском море, так как они заходят в зону Японии
Роснедра в экстренном порядке готовят распоряжение правительства об изменении границ Центрально-Татарского участка "Роснефти" в Японском море, так как его южная часть оказалась в исключительной экономической зоне Японии.

"Роснефть" получила лицензию на этот участок в...    читать дальше
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08 июня 2017 года 16:37
ВТБ разместил 59,3% выпуска однодневных бондов серии КС-2-80 на 44,5 млрд рублей
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-80 на 44 млрд 498 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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08 июня 2017 года 16:37
Etihad и TUI не будут создавать совместного авиаперевозчика
Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways и германский туроператор TUI AG отказались от планов создания совместной авиакомпании.

План предполагал объединение принадлежащего TUI лоукостера TUIfly с Niki Luftfahrt, австрийским...    читать дальше
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08 июня 2017 года 16:29
Недельный рост цен на бензин ускорился до 0,4% - Росстат
За неделю с 29 мая по 4 июня потребительские цены на бензин выросли на 0,4%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

На предыдущей неделе (с 22 по 28 мая) рост цен составил 0,2%.

Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 5 июня выросла...    читать дальше
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