08 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Апрель 2017
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Апрель 2017
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|I квартал 2017
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2017
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Май 2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 мая по 03 июня
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Апрель 2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 мая
Это автоматическое сообщение.
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08 июня 2017 года 17:49
Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 2 млн 849,609 тыс. облигаций 7-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.
Размер выплат с учетом НКД составил 2 млрд 850 млн 976 тыс. 812,32 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн... читать дальше
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08 июня 2017 года 17:49
Выручка Dell Technologies Inc. в первом финансовом квартале, завершившемся 5 мая 2017 года, выросла на 46% и составила $17,8 млрд по сравнению с $12,2 млрд за первый квартал предыдущего фингода, сообщается в пресс-релизе компании.
Такой рост объясняется существенным... читать дальше
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08 июня 2017 года 17:38
Средневзвешенная ставка по депозитам в рублях, привлеченным банками РФ (без учета Сбербанка) от физических лиц на срок свыше года, в апреле 2017 года снизилась до 7,89% годовых с 7,92% в марте, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.
Средневзвешенная ставка по... читать дальше
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08 июня 2017 года 17:37
оссельхозбанк (РСХБ) снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-02Р объемом не менее 10 млрд рублей до 8,6%-8,9% годовых с 8,7-8,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Сбор заявок на бумаги проходит 14 июня с 10:00 МСК до... читать дальше
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08 июня 2017 года 17:30
нк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 29 июня приобрести облигации серии БО-01 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк обязуется выкупить до 3... читать дальше
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08 июня 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9509 руб.
Минимальный курс доллара США составил 56,8275 руб.,... читать дальше
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08 июня 2017 года 17:23
За неделю с 29 мая по 4 июня в России произведено 746,6 тыс. тонн автомобильного бензина, или 104,2% к предыдущему периоду, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат)
За указанную неделю произведено 1422,3 тыс. тонн дизельного топлива, что на 4,8% больше, чем...
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08 июня 2017 года 17:23
Решение Арбитражного суда Москвы о признании недействительной деривативной сделки между "Транснефтью" и Сбербанком открывает дорогу к другим подобным искам, что может разрушить российский рынок производных финансовых инструментов, опасаются его участники.
В четверг... читать дальше
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08 июня 2017 года 17:19
Спрос на облигации ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) 1-й серии объемом 15 млрд рублей составил около 27 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в "Ренессанс Капитале", выступившем одним из организаторов... читать дальше
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08 июня 2017 года 17:08
Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов в "супер-четверг", который получил такое название из-за того, что на этот день приходятся сразу три важных события.
Экс-директор ФБР Джеймс Коми предстанет перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы,... читать дальше
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08 июня 2017 года 17:02
"Московская биржа" 8 июня зарегистрировала выпуск биржевых облигаций Бинбанка серии БО-П03 на 3 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен номер 4B020300323B001P.
Срок обращения бумаг - 3 года, номинал - 1 тыс. рублей. Размещать облигации... читать дальше
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08 июня 2017 года 16:56
Минфин предлагает регулировать криптовалюты как "иное имущество". "В принципе, есть предложение, которое мы сейчас рассматриваем, определить биткойны, вообще криптовалюты, как "иное имущество". Есть у нас такое понятие в Гражданском кодексе", - сообщил журналистам замминистра... читать дальше
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08 июня 2017 года 16:49
Роснедра в экстренном порядке готовят распоряжение правительства об изменении границ Центрально-Татарского участка "Роснефти" в Японском море, так как его южная часть оказалась в исключительной экономической зоне Японии.
"Роснефть" получила лицензию на этот участок в... читать дальше
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08 июня 2017 года 16:37
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-80 на 44 млрд 498 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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08 июня 2017 года 16:37
Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways и германский туроператор TUI AG отказались от планов создания совместной авиакомпании.
План предполагал объединение принадлежащего TUI лоукостера TUIfly с Niki Luftfahrt, австрийским... читать дальше
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08 июня 2017 года 16:29
За неделю с 29 мая по 4 июня потребительские цены на бензин выросли на 0,4%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).
На предыдущей неделе (с 22 по 28 мая) рост цен составил 0,2%.
Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 5 июня выросла... читать дальше
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