Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3541 руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3541 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,348 руб., максимальный - 8,42 руб. Было заключено 120 сделок. Объем торгов составил 1672,11 млн руб., что на 270% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,4064 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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