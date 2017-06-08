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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,7179 руб.
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08 июня 2017 года 08:05

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,7179 руб.

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8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 63,7179 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,38 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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07 июня 2017 года 19:35
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22789,746 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 158,870 млрд руб., или на...
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07 июня 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,7556 руб.
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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07 июня 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3541 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3541 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,348 руб., максимальный - 8,42...    читать дальше
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07 июня 2017 года 18:59
Индекс ММВБ снизился на 0,1%, индекс РТС - на 0,7%
Рынок акций РФ завершил торги в среду в красной зоне. Инвесторы по всему миру ожидают событий четверга, когда пройдут парламентские выборы в Великобритании, заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит...    читать дальше
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07 июня 2017 года 18:52
Moody's понизило рейтинги "Русского международного банка"
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные депозитные рейтинги Русского международного банка (РМБ) в национальной и иностранной валюте с "B3" до "Caa2", говорится в пресс-релизе агентства.

Прогноз рейтингов изменен со "стабильного" на...    читать дальше
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07 июня 2017 года 18:44
В сенате США хотят добавить новые санкции против РФ в закон об ограничительных мерах против Ирана
Американские сенаторы планируют попытаться ввести дополнительные санкции против России, включив их в закон об ограничительных мерах против Ирана, сообщает в среду издание "Хилл".

В поддержу этой инициативы выступили представители как республиканцев, так и демократов. В...    читать дальше
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07 июня 2017 года 18:35
Moody's повысило рейтинг "Кокса"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило корпоративный рейтинг ПАО "Кокс" с "B3" до "B2" с "позитивным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кроме того, Moody's присвоило окончательный рейтинг "B2" приоритетным необеспеченным...    читать дальше
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07 июня 2017 года 18:26
Цены на топливо на российских АЗС активно растут
Цены на топливо на заправках России на прошлой неделе с 28 мая по 4 июня продолжают уверенный рост, в среднем по стране литр Аи-92 подорожал на 13 копеек, Аи-95 - на 8 копеек, а летнего дизельного топлива - на 30 копеек, , следует из данных ЦДУ ТЭК.

В Московской области...    читать дальше
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07 июня 2017 года 18:17
В первом квартале россияне стали на 25% чаще ездить за рубеж
Число поездок российских граждан за рубеж в январе-марте 2017 года составило более 6,7 млн, что на 24% выше в годовом сравнении, сообщает Росстат.

Список самых популярных у россиян стран возглавили Финляндия, Абхазия и Казахстан. Также в топ-10 стран по числу туристских...    читать дальше
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07 июня 2017 года 18:08
Доля выручки ОАК от продажи гражданских самолетов должна вырасти до 18%
Объединенная авиастроительная корпорации (ОАК) будет наращивать производство гражданских самолетов в связи со снижением военных заказов.

"Продажи гражданских самолетов в прошлом году обеспечили 17% выручки, в нынешнем году доля должна вырасти до 18%", - заявил глава ОАК...    читать дальше
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07 июня 2017 года 17:57
Госдума может рассмотреть законопроект о криптовалюте уже в сентябре
Госдума может рассмотреть законопроект о регулировании работы криптовалют в России в сентябре этого года, заявила член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из активных разработчиков поправок в законодательство в этой сфере Андрей...    читать дальше
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07 июня 2017 года 17:50
Курс евро на "МосБирже" превышал 64 руб., доллар - 57 руб..
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в среду вечером превысил 64 руб. впервые с 18 мая, доллар локально превышал 57 руб..

Курс евро в 17:32 мск составил 64,07 руб., поднявшись на 29 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар после публикации данных о...    читать дальше
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07 июня 2017 года 17:44
Цены на нефть упали до минимума за месяц, Brent подешевела до $48,3 за баррель
Нефть эталонных марок резко дешевеет в среду, котировки опустились до минимумов с начала мая на данных о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37...    читать дальше
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07 июня 2017 года 17:41
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Синергии" на 5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ПАО "Синергия" серии БО-П01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-01-55052-E-001P. С 7 июня бумаги включены во второй уровень котировального списка...    читать дальше
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