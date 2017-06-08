ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,7179 руб.

8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 63,7179 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,38 коп.

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Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 1,62 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1868,42 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22789,746 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 158,870 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 206 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8191 руб. Минимальный курс евро составил 63,49 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,49 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 826 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7556 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3541 руб. Минимальный курс юаня составил 8,348 руб., максимальный - 8,42... Минимальный курс юаня составил 8,348 руб., максимальный - 8,42... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду в красной зоне. Инвесторы по всему миру ожидают событий четверга, когда пройдут парламентские выборы в Великобритании, заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные депозитные рейтинги Русского международного банка (РМБ) в национальной и иностранной валюте с "B3" до "Caa2", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов изменен со "стабильного" на... Прогноз рейтингов изменен со "стабильного" на... читать дальше

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Американские сенаторы планируют попытаться ввести дополнительные санкции против России, включив их в закон об ограничительных мерах против Ирана, сообщает в среду издание "Хилл". В поддержу этой инициативы выступили представители как республиканцев, так и демократов. В... В поддержу этой инициативы выступили представители как республиканцев, так и демократов. В... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило корпоративный рейтинг ПАО "Кокс" с "B3" до "B2" с "позитивным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кроме того, Moody's присвоило окончательный рейтинг "B2" приоритетным необеспеченным... Кроме того, Moody's присвоило окончательный рейтинг "B2" приоритетным необеспеченным... читать дальше

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Цены на топливо на заправках России на прошлой неделе с 28 мая по 4 июня продолжают уверенный рост, в среднем по стране литр Аи-92 подорожал на 13 копеек, Аи-95 - на 8 копеек, а летнего дизельного топлива - на 30 копеек, , следует из данных ЦДУ ТЭК. В Московской области... В Московской области... читать дальше

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Число поездок российских граждан за рубеж в январе-марте 2017 года составило более 6,7 млн, что на 24% выше в годовом сравнении, сообщает Росстат. Список самых популярных у россиян стран возглавили Финляндия, Абхазия и Казахстан. Также в топ-10 стран по числу туристских... Список самых популярных у россиян стран возглавили Финляндия, Абхазия и Казахстан. Также в топ-10 стран по числу туристских... читать дальше

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Объединенная авиастроительная корпорации (ОАК) будет наращивать производство гражданских самолетов в связи со снижением военных заказов. "Продажи гражданских самолетов в прошлом году обеспечили 17% выручки, в нынешнем году доля должна вырасти до 18%", - заявил глава ОАК... "Продажи гражданских самолетов в прошлом году обеспечили 17% выручки, в нынешнем году доля должна вырасти до 18%", - заявил глава ОАК... читать дальше

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Госдума может рассмотреть законопроект о регулировании работы криптовалют в России в сентябре этого года, заявила член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из активных разработчиков поправок в законодательство в этой сфере Андрей... читать дальше

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Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в среду вечером превысил 64 руб. впервые с 18 мая, доллар локально превышал 57 руб.. Курс евро в 17:32 мск составил 64,07 руб., поднявшись на 29 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар после публикации данных о... Курс евро в 17:32 мск составил 64,07 руб., поднявшись на 29 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар после публикации данных о... читать дальше

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Нефть эталонных марок резко дешевеет в среду, котировки опустились до минимумов с начала мая на данных о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ПАО "Синергия" серии БО-П01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-01-55052-E-001P. С 7 июня бумаги включены во второй уровень котировального списка... Выпуску присвоен номер 4B02-01-55052-E-001P. С 7 июня бумаги включены во второй уровень котировального списка... читать дальше

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