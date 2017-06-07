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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 26 мая по 2 июня на 3295 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3324 тыс. баррелей
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07 июня 2017 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 26 мая по 2 июня на 3295 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3324 тыс. баррелей
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7 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3295 тыс. баррелей - до 513,207 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3324 тыс. баррелей и составили 240,348 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 4355 тыс. баррелей, достигнув 151,088 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3250 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 50 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 650 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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