Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6908 руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6908 руб.

Минимальный курс евро составил 63,4675 руб., максимальный - 63,91 руб. Было заключено 2980 сделок. Объем торгов составил 11369,38 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,5175 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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