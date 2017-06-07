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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 56,5878 руб.
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В мае инфляция ускорилась до 0,4%
Инфляции в мае ускорилась до 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. Рост цен оказался выше ожиданий аналитиков. Годовая инфляция не изменилась и составила 4,1%, так и не достигнув таргета
 
Кудрин советует уволить треть чиновников
В администрации президента вчера началось обсуждение проекта Центра стратегических разработок (ЦСР) по реформе госуправления. По данным "Коммерсанта", команда Алексея Кудрина предлагает в 2018-2024 годах сократить госаппарат и затраты на него...
 
Государство поддержит автопром
Минэкономразвития совместно с Минпромторгом планирует до конца лета разработать новый механизм поддержки автопрома взамен соглашений о промсборке и ввести его в действие ориентировочно с 2019 г., рассказал "Ведомостям" директор департамента развития...
 
Валютный контроль за экспортерами смягчат
Центробанк принял решение отменить требование об оформлении паспортов экспортных сделок - одной из важной составляющей действующей системы валютного контроля. Изначально валютный контроль за экспортерами вводился с целью отследить выручку. Но...
 
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07 июня 2017 года 12:43

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 56,5878 руб.

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7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 56,5878 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,69 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
07 июня 2017 года 16:07
Евро усилил падение на слухах о снижении прогноза инфляции в еврозоне
Доллар США стабилен к иене и фунту стерлингов, тогда как евро усилил снижение практически ко всем основным валютам мира на сообщениях источников, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен снизить прогноз роста потребительских цен в еврозоне.

Как сообщалось со...    читать дальше
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07 июня 2017 года 16:05
Банк "Держава" выкупил по оферте 2,5% облигаций БО-01 на 51 млн рублей
Банк "Держава" в среду в рамках оферты приобрел 50 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Размер выплаты с учетом НКД составил 50,894 млн рублей. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей....    читать дальше
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07 июня 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 56,1/57,2 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,1/57,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи упал...
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07 июня 2017 года 16:00
Недельная инфляция в РФ вновь составила 0,1% - Росстат
За неделю с 30 мая по 5 июня 2017 года рост потребительских цен составил 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

На предыдущей неделе (с 23 по 29 мая) инфляция также составила 0,1%.

С начала июня инфляция составила 0,1%, с...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:51
Продажи полупроводников в мире в апреле подскочили тна 21%
Мировые продажи полупроводников в апреле взлетели на 20,9% - до $31,3 млрд по сравнению с $25,89 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Темпы повышения показателя стали...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:41
ЕС принял план действий по искоренению бедности на планете
Европейский союз принял стратегический план сотрудничества с развивающимися странами, центральная цель "Нового европейского консенсуса в области развития" - искоренение бедности в мире.

"Этот план представляет собой новое коллективное видение и план действий по...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:32
К середине июня "ВИМ-Авиа" стабилизирует расписание рейсов
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" обещает стабилизировать расписание рейсов к середине июня, заявил глава Росавиации Александр Нерадько журналистам. По оценкам ведомства, ситуация исправится, отметил он. "Если пессимистично, к середине июня", - сказал глава Росавиации

Он сообщил,...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:30
В четверг, 8 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 24901,93 млн руб.
В четверг, 8 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 24901,93 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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07 июня 2017 года 15:30
В четверг, 8 июня, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
В четверг, 8 июня, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:23
Чистая прибыль ВЭБа по МСФО за 1-й квартал составила 14 млрд руб.
Чистая прибыль Группы Внешэкономбанка за первый квартал 2017 года составила 14 млрд руб. против убытка в 58,3 млрд рублей годом ранее, свидетельствует консолидированная отчетность госкорпорации.

"Главными факторами формирования положительного финансового результата...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:18
Московская область планирует разместить облигации для населения на 3 млрд руб
Московская область, вернувшаяся в 2016 году на рынок публичных заимствований, в этом году намерена повторить опыт Минфина РФ, разместив облигации среди населения.

"Мы в настоящее время ведем подготовку всей необходимой документации для основного облигационного займа,...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:17
РусГидро сузило ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей до 8,20-8,25%
ПАО "РусГидро" сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей до 8,20-8,25% годовых с 8,20-8,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6908 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6908 руб.

Минимальный курс евро составил 63,4675 руб., максимальный -...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:06
Авиакомпании РФ в мае увеличили перевозки пассажиров на 26%
В январе-мае 2017 года двадцать крупнейших российских авиакомпаний увеличили перевозки пассажиров на 22%, заявил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в среду.

"В этом году пассажиропоток растет высокими темпами: по двадцати крупнейшим авиакомпаниям мы...    читать дальше
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07 июня 2017 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 июня
ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2351,86 (+5,23) руб./грамм; на серебро - 32,02 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1746,57 (-2,68) руб./грамм; на палладий - 1559,17 (+17,65) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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07 июня 2017 года 14:57
Орешкин: приватизация доминирующих компаний может ухудшить ситуацию на их рынках
Приватизация госкомпаний, доминирующих на том или ином рынке, может привести к негативным последствиям для этих отраслей, полагает глава РФ Минэкономразвития Максим Орешкин.

"К приватизации нужно подходить очень аккуратно, потому что если в какой-то сфере компания...    читать дальше
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