Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2380,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 743,31 млрд руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июня составили по Российской Федерации 2380,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2087,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2006,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1730,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 июня составили 743,31 млрд руб. против 749,3411 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.