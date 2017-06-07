07 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Апрель 2017
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Апрель 2017
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 мая по 02 июня
Это автоматическое сообщение.
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07 июня 2017 года 16:07
Доллар США стабилен к иене и фунту стерлингов, тогда как евро усилил снижение практически ко всем основным валютам мира на сообщениях источников, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен снизить прогноз роста потребительских цен в еврозоне.
Как сообщалось со... читать дальше
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07 июня 2017 года 16:05
Банк "Держава" в среду в рамках оферты приобрел 50 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.
Размер выплаты с учетом НКД составил 50,894 млн рублей. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.... читать дальше
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07 июня 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,1/57,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи упал...
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07 июня 2017 года 16:00
За неделю с 30 мая по 5 июня 2017 года рост потребительских цен составил 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).
На предыдущей неделе (с 23 по 29 мая) инфляция также составила 0,1%.
С начала июня инфляция составила 0,1%, с... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:51
Мировые продажи полупроводников в апреле взлетели на 20,9% - до $31,3 млрд по сравнению с $25,89 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Темпы повышения показателя стали... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:41
Европейский союз принял стратегический план сотрудничества с развивающимися странами, центральная цель "Нового европейского консенсуса в области развития" - искоренение бедности в мире.
"Этот план представляет собой новое коллективное видение и план действий по... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:32
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" обещает стабилизировать расписание рейсов к середине июня, заявил глава Росавиации Александр Нерадько журналистам. По оценкам ведомства, ситуация исправится, отметил он. "Если пессимистично, к середине июня", - сказал глава Росавиации
Он сообщил,... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:30
В четверг, 8 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 24901,93 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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07 июня 2017 года 15:30
В четверг, 8 июня, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:23
Чистая прибыль Группы Внешэкономбанка за первый квартал 2017 года составила 14 млрд руб. против убытка в 58,3 млрд рублей годом ранее, свидетельствует консолидированная отчетность госкорпорации.
"Главными факторами формирования положительного финансового результата... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:18
Московская область, вернувшаяся в 2016 году на рынок публичных заимствований, в этом году намерена повторить опыт Минфина РФ, разместив облигации среди населения.
"Мы в настоящее время ведем подготовку всей необходимой документации для основного облигационного займа,... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:17
ПАО "РусГидро" сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей до 8,20-8,25% годовых с 8,20-8,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6908 руб.
Минимальный курс евро составил 63,4675 руб., максимальный -... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:06
В январе-мае 2017 года двадцать крупнейших российских авиакомпаний увеличили перевозки пассажиров на 22%, заявил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в среду.
"В этом году пассажиропоток растет высокими темпами: по двадцати крупнейшим авиакомпаниям мы... читать дальше
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07 июня 2017 года 15:02
ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2351,86 (+5,23) руб./грамм; на серебро - 32,02 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1746,57 (-2,68) руб./грамм; на палладий - 1559,17 (+17,65) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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07 июня 2017 года 14:57
Приватизация госкомпаний, доминирующих на том или ином рынке, может привести к негативным последствиям для этих отраслей, полагает глава РФ Минэкономразвития Максим Орешкин.
"К приватизации нужно подходить очень аккуратно, потому что если в какой-то сфере компания... читать дальше
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