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06 июня 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6768 руб.
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6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6768 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,5825 руб., максимальный - 56,7575 руб. Было заключено 12463 сделки. Объем торгов составил 65600,61 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,685 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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06 июня 2017 года 20:06
ООО "Каркаде" приняло решение 26 июня провести выкуп биржевых облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 23 июня. ООО "Каркаде" разместило 3-летние облигации серии БО-02... читать дальше
.06 июня 2017 года 19:55
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,65 пункта (0,407%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1870,04 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию... читать дальше
.06 июня 2017 года 19:36
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.06 июня 2017 года 19:35
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.06 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3709 руб. Минимальный курс юаня составил 8,358 руб., максимальный - 8,3989... читать дальше
.06 июня 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,6864 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6864 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.06 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 295 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,81 руб. Минимальный курс евро составил 63,7075 руб.,... читать дальше
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Росбанк 19 июня с 10:00 до 13:00 МСК проведет сбор заявок в рамках обмена двух выпусков облигаций серий А8 и БО-14 на два новых выпуска биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей каждый, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Приобретение бумаг новых... читать дальше
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О "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 5,1% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 25,43 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. РЖД разместили... читать дальше
.06 июня 2017 года 18:59
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "ФосАгро" на уровне "BBB-" с "негативным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинг выведен из списка CreditWatch, куда он был помещен с "негативным" прогнозом... читать дальше
.06 июня 2017 года 18:54
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок и нефти. Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона опустились по итогам сессии во вторник. Европа торговалась в минусе, перешли к снижению и... читать дальше
.06 июня 2017 года 18:45
ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 4 млрд рублей в размере 11,35% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на 3-летние бумаги прошел 6... читать дальше
.06 июня 2017 года 18:44
АО "Атомэнергопром" 5 июля досрочно погасит биржевые облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Досрочное погашение пройдет в дату окончания 4-го купонного периода. Эмитент разместил облигации серии БО-06 на 5 млрд рублей в июле... читать дальше
.06 июня 2017 года 18:31
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Совкомфлота" на уровне "BB", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз для рейтинга изменен на "позитивный" со "стабильного". Fitch также подтвердило на уровне... читать дальше
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Прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2017 год $45,6 за баррель в базовом варианте сценарных условий правительственного прогноза социально-экономического развития на 2018-2020 годы представляется излишне консервативным, говорится в заключении Счетной палаты (СП) РФ... читать дальше
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