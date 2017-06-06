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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1,7 млрд руб.
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06 июня 2017 года 10:49
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1,7 млрд руб.
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6 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июня по данным на начало операционного дня снизилось до -1,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 100,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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06 июня 2017 года 15:23
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.06 июня 2017 года 15:07
Мальдивы могут разместить евробонды в 2018 году. Как заявил министр финансов страны Ахмед Мунавар, Мальдивы планируют вновь выйти на международный облигационный рынок и выпустить долларовые евробонды в 2018 году после успеха недавно прошедшего размещения. По его словам, в... читать дальше
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Международный инвестиционный банк (МИБ) снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом до 10 млрд рублей до 8,80-8,90% годовых с 8,85-9,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует... читать дальше
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ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2346,63 (+15,47) руб./грамм; на серебро - 32 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1749,25 (+14,58) руб./грамм; на палладий - 1541,52 (+7,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ понизился на 2,82 пункта (0,15%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1874,87 пункта. Максимальное значение к... читать дальше
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"Газпром" в контексте дальнейшего развития газопровода "Турецкий поток" видит функцию Болгарии только в контексте развития ее собственного рынка, заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. "Я детали раскрывать не буду, потому что мы начали... читать дальше
.06 июня 2017 года 14:39
В 1-м квартале 2017 г. экономика ЮАР снизилась на 0,7% в годовом выражении после снижения на 0,3% в четвертом квартале прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Таким образом, ВВП страны снижается два квартала подряд, что соответствует определению технической... читать дальше
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Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева полагает, что увеличение расходов федерального бюджета сверх ранее запланированных на 2017 год не будет создавать дополнительных рисков, мешать достижению цели по инфляции. "Тот рост расходов, который запланирован, (...) не будет создавать... читать дальше
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За первые четыре месяца 2017 года российские банки выдали ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 470,6 млрд рублей, что на 5,4% больше в годовом сравнении (446,3 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Всего за январь-апрель было представлено... читать дальше
.06 июня 2017 года 14:13
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