Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1,7 млрд руб.

6 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июня по данным на начало операционного дня снизилось до -1,7 млрд руб.

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Президент РФ Владимир Путин предлагает депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство РФ. "У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы... "У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 74 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7585 руб. Минимальный курс евро составил 63,665 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 63,665 руб., максимальный -... читать дальше

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Мальдивы могут разместить евробонды в 2018 году. Как заявил министр финансов страны Ахмед Мунавар, Мальдивы планируют вновь выйти на международный облигационный рынок и выпустить долларовые евробонды в 2018 году после успеха недавно прошедшего размещения. По его словам, в... читать дальше

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Международный инвестиционный банк (МИБ) снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом до 10 млрд рублей до 8,80-8,90% годовых с 8,85-9,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует... Данный ориентир соответствует... читать дальше

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ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) 9 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-04 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,25%... Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,25%... читать дальше

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Счетная палата РФ считает, что федеральный бюджет в 2017 году может недополучить 205 млрд рублей дивидендов госкомпаний. "Дивиденды сохранены на уровне бюджета 483,9 млрд рублей, хотя сейчас уже очевидно для нас, что 205 млрд рублей мы недополучим, мы такую оценку... "Дивиденды сохранены на уровне бюджета 483,9 млрд рублей, хотя сейчас уже очевидно для нас, что 205 млрд рублей мы недополучим, мы такую оценку... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2346,63 (+15,47) руб./грамм; на серебро - 32 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1749,25 (+14,58) руб./грамм; на палладий - 1541,52 (+7,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк развития БРИКС в ближайшие два года планирует инвестировать $1,6 млрд в Китай. Как заявил президент банка Кундапур Ваман Каматх, организация рассматривает проекты во всех государствах-членах и планирует инвестировать от $2,5 млрд до $3 млрд в каждом направлении.... Как заявил президент банка Кундапур Ваман Каматх, организация рассматривает проекты во всех государствах-членах и планирует инвестировать от $2,5 млрд до $3 млрд в каждом направлении.... читать дальше

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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ понизился на 2,82 пункта (0,15%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1874,87 пункта. Максимальное значение к... читать дальше

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"Газпром" в контексте дальнейшего развития газопровода "Турецкий поток" видит функцию Болгарии только в контексте развития ее собственного рынка, заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. "Я детали раскрывать не буду, потому что мы начали... "Я детали раскрывать не буду, потому что мы начали... читать дальше

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В 1-м квартале 2017 г. экономика ЮАР снизилась на 0,7% в годовом выражении после снижения на 0,3% в четвертом квартале прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Таким образом, ВВП страны снижается два квартала подряд, что соответствует определению технической... Таким образом, ВВП страны снижается два квартала подряд, что соответствует определению технической... читать дальше

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Стоимость нефти продолжает слабо опускаться во вторник, инвесторы ждут еженедельного отчета министерства энергетики США и следят за развитием ситуации в Катаре. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 мск опустилась на... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 мск опустилась на... читать дальше

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Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева полагает, что увеличение расходов федерального бюджета сверх ранее запланированных на 2017 год не будет создавать дополнительных рисков, мешать достижению цели по инфляции. "Тот рост расходов, который запланирован, (...) не будет создавать... читать дальше

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За первые четыре месяца 2017 года российские банки выдали ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 470,6 млрд рублей, что на 5,4% больше в годовом сравнении (446,3 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Всего за январь-апрель было представлено... Всего за январь-апрель было представлено... читать дальше

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Минэкономразвития РФ в августе пересмотрит макропрогноз на 2017 год, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Ведомство, по его словам, в первую очередь повысит прогноз по инвестициям, ценам на нефть, курсу... читать дальше

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Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона опустились по итогам сессии во вторник. Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 0,95% и 0,84%. Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 0,95% и 0,84%. Между тем китайский Shanghai Composite вырос на 0,34%, а гонконгский Hang... Между тем китайский Shanghai Composite вырос на 0,34%, а гонконгский Hang... читать дальше

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