Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2006,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 749,34 млрд руб.

6 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июня составили по Российской Федерации 2006,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1730,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1754 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1488,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 июня составили 749,34 млрд руб. против 741,4052 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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