Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3483 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3483 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,33 руб., максимальный - 8,3679 руб. Было заключено 83 сделки. Объем торгов составил 698,87 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,3573 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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