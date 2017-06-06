ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6152 руб.

6 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 56,6152 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,24 коп.

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Арбитражный суд Москвы решил взыскать с ПАО "Дальневосточное морское пароходство" в пользу Управляющей компании "Капиталъ" долг по облигациям в размере 256,5 млн рублей (с учетом купонного дохода и процентов за пользование чужими средствами). Решение, которое ответчик... Решение, которое ответчик... читать дальше

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Росбанк 19 июня с 10:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серий БО-002Р-01 и БО-002Р-02, говорится в сообщениях кредитной организации. Техническое размещение бумаг запланировано на 28 июня. Техническое размещение бумаг запланировано на 28 июня. Облигации размещаются в рамках программы биржевых... Облигации размещаются в рамках программы биржевых... читать дальше

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Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 4,18 пункта (0,222%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1877,69 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 22652,617 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,669 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7812 руб. Минимальный курс евро составил 63,5275 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,5275 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3483 руб. Минимальный курс юаня составил 8,33 руб., максимальный - 8,3679... Минимальный курс юаня составил 8,33 руб., максимальный - 8,3679... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6363 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings присвоило рейтинг "ВB" предстоящему выпуску облигаций Самарской области объемом 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе агентства. Как сообщалось, министерство управления финансами Самарской области... Как сообщалось, министерство управления финансами Самарской области... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник закрылся в минусе на фоне падения нефтяных цен и пессимистичных настроениях на глобальных рынках капитала. В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (подросла Япония, просел Китай), трейдеры сохраняют осторожность в ожидании... В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (подросла Япония, просел Китай), трейдеры сохраняют осторожность в ожидании... читать дальше

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Экспорт зерна из России, по данным на 29 мая, достиг уровня прошлого сельхозгода (июль 2015-июнь 2016 гг.) и составил 33,9 млн тонн, сообщает Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки (ведомство Россельхознадзора) на основе выданных фитосанитарных... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов банка "Уралсиб" в иностранной и национальной валютах до "В3" с "Саа1". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз остается на уровне... Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз остается на уровне... читать дальше

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Американская компания Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает около 57 тыс. мотоциклов. Причиной этого является возможность выхода из строя маслопровода, что может привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла, сообщает Milwaukee Journal... Причиной этого является возможность выхода из строя маслопровода, что может привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла, сообщает Milwaukee Journal... читать дальше

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Банк России опубликовал проект изменений в инструкцию "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций (СРО) некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями ЦБ". Проект, размещенный на сайте... Проект, размещенный на сайте... читать дальше

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Производство золота в России в январе-апреле 2017 года составило 68,68 тонны, сообщил Минфин. Это на 1% больше уровня соответствующего периода 2016 года (67,75 тонны). Это на 1% больше уровня соответствующего периода 2016 года (67,75 тонны). В том числе производство добычного золота выросло на 3%, до 52,05 тонны, попутного - на 22%,... В том числе производство добычного золота выросло на 3%, до 52,05 тонны, попутного - на 22%,... читать дальше

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ING Bank поднял прогноз роста ВВП РФ в 2018 году с 1,6% до 2,0% в связи с повышением ожиданий роста потребительского спроса на фоне более высоких, чем прогнозировалось ранее, темпов роста зарплат бюджетникам, говорится в обзоре экономиста банка по РФ и СНГ Дмитрия... читать дальше

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Мосгоризбирком направит в Мосгордуму ходатайство столичного отделения партии "Альянс зеленых" о проведении городского референдума по реновации жилищного фонда. Соответствующее решение принято на заседании городской избирательной комиссии в понедельник. Соответствующее решение принято на заседании городской избирательной комиссии в понедельник. Теперь... Теперь... читать дальше

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