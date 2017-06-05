Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,7511 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1929 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7511 руб.

Минимальный курс евро составил 63,55 руб., максимальный - 63,975 руб. Было заключено 3170 сделок. Объем торгов составил 17220,7 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,71 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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